Un triste risveglio oggi: è morto Manuel Vallicella, giovane ex tronista di Uomini e Donne. “Si può dire tanto senza dire niente”, scriveva il 1 settembre sui social: è stato questo il suo ultimo post, a corredo di una immagine che lo ritraeva in primo piano, con quegli occhi buoni che hanno colpito tutti. Aveva 35 anni e stando alle prime ricostruzioni si sarebbe tolto la vita.

La notizia della morte è stata diffusa da un suo amico, Enrico Ciriaci, attraverso un messaggio sui social. Ha scritto: “Ciao amico mio, troppo buono per questa vita maledetta. Rip”. E la bontà di Manuel Vallicella era emersa già su Canale 5. Prima corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne, il noto e seguitissimo programma guidato da Maria De Filippi nel pomeriggio Mediaset, Manuel si era subito dimostrato diverso da tutti gli altri aspiranti influencer che passano sulle sedie di Maria.

Voleva trovare l’amore della sua vita ma non amava in modo particolare l’esposizione mediatica eccessiva che derivava dal mostrarsi nel pomeriggio di Canale 5. Nelle sue esperienze da corteggiatore prima e da tronista dopo, è emersa una bontà squisita che ha conquistato tutti, un modo di vivere la vita diverso dagli altri, così diverso dai suoi colleghi del mondo dello spettacolo che decise di lasciare la televisione per tornare alla sua vita di tutti i giorni.

Prima di essere un influencer, e di raggiungere il mezzo milione di follower sui social, Manuel Vallicella era un tatuatore molto apprezzato. E ai suoi tatuaggi tornò prima di lasciare questa vita.

