Attenzione fan delle soap di Canale5 perché quello che è successo ieri non è un’anomalia della programmazione, anzi: Terra Amara non va in onda oggi e lo stesso farà nei prossimi giorni. Chi si aspettava di ritrovare la serie nel pomeriggio di Canale5 a partire da oggi dopo il lungo funerale della Regina Elisabetta che ha ingolfato ieri la programmazione, si sbagliava e di grosso perché le cose non andranno proprio così.

Terra Amara non va in onda dal 19 settembre 2022 e lo stesso farà nei prossimi giorni visto che adesso il suo destino sarà legato ad Una Vita. Ufficialmente le due soap non hanno niente in comune ma il pubblico forse non sa ancora che solo al termine della messa in onda di Una Vita i personaggi di Terra Amara torneranno in tv.

Lo spazio occupato dalla storia d’amore tra Zuleyha e Yilmaz sarà adesso occupato dal ritorno di Uomini e donne ma anche dalle fasce del daytime di Amici e Grande Fratello Vip 2022. Proprio il loro arrivo su Canale5 ha cambiato le carte in tavola per la soap turca che sarà sospesa sino a novembre 2022, mese in cui, salvo cambiamenti, si concluderà definitivamente Una Vita il suo posto rimarrà vacante.

Discorso diverso per Un Altro Domani. La soap spagnola ha subito molti spostamenti di orario e da oggi andrà in onda alle 16.40 su Canale5, al termine del daytime di Amici di Maria De Filippi. Il volto del pomeriggio di Canale5 dovrebbe di nuovo cambiare in inverno quando il ritorno di Terra Amara e la fine di Una Vita potrebbero cambiare ancora le cose per il pubblico, come reagiranno oggi i fan di Zuleyha e Yilmaz.