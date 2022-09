I prossimi iPhone 15 potrebbero tutti avere la Dynamic Island: Ross Young di DSCC si è detto convinto di questa opportunità. La funzione, allo stato attuale, è stata implementata solo a bordo degli iPhone 14 Pro e Pro Max, ma potrebbe arrivare nell’ambito di tutti i melafonini di prossima generazione (presto per dirlo visto che manca praticamente quasi un anno al loro debutto).

Del resto, erano mesi che si parlava della possibilità che anche i modello non Pro avrebbero abbandonato il notch in luogo di un doppio foro per il collocamento della fotocamera frontale e dei vari sensori. Il 2023 potrebbe essere l’anno del cambiamento in questo senso, mandando in pensione il notch, presente fin dai tempi degli iPhone 8 (gli iPhone SE, invece, potrebbero abbandonare le cornici superiore ed inferiore ed adottare un notch, senz’altro più discreto, anche se non possiamo sbilanciarci nemmeno in questo caso).

Gli iPhone 15 non Pro potrebbero non presentare il refresh rate a 120Hz per via delle condizioni della filiera produttiva, al momento non capace di fornire abbastanza pannelli ProMotion OLED LTPO per tutte le versioni. Tali schermi sono in grado di variare la frequenza di aggiornamento rispetto all’intervallo 10-120Hz a bordo degli iPhone 13 Pro e Pro Max (1-120Hz su iPhone 14 Pro e 14 Pro Max). La mela potrebbe rivolgersi a BOE per i display a 60Hz degli iPhone 15 e 15 Plus, persistendo nell’utilizzo dei pannelli LTPO a bordo dei modelli Pro e Pro Max. C’è poi da considerare che Apple potrebbe anche variare ulteriormente la propria offerta hardware l’anno prossimo: in quel caso le carte in tavola cambierebbero ancora. Voi cosa ne pensate a riguardo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

