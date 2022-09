Non abbiamo il tempo di abituarci a Dentista Croazia: già un nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari è in arrivo. Ricordi, questo il titolo, sarà un brano in cui il significato è affidato all’ascoltatore.

Questa, almeno, la premessa della band di Riccardo Zanotti, che si avvicina sempre di più al lancio del nuovo disco e nel frattempo, per rompere il silenzio, offre al pubblico tutti gli assaggi che merita.

Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari sarà fuori venerdì 24 settembre su tutte le piattaforme. Queste le parole della band bergamasca:

“È una canzone che può essere letta in tanti modi diversi, tutti giusti, proprio come, per l’appunto, i ricordi. Racconta una storia, ma di questo parleremo più avanti. Speriamo vi scaldi il cuore in questo inverno dove riscaldarci non sarà semplice”.

Riccardo Zanotti precisa:

“A un primo ascolto può sembrare una semplice canzone d’amore, ma in realtà è una storia di speranza e sofferenza. Talvolta i ricordi sono l’unica cosa a cui ci si può aggrappare per vivere una parvenza di normalità, anche in un rapporto di coppia”.

Al centro della canzone troviamo la storia di una coppia che si ritrova a fare un bilancio sui momenti belli e quelli brutti. Lei soffre di una malattia neurodegenerativa che la porta a rimuovere alcuni ricordi, pezzi di memoria che lui aiuta a ricostruire con piccoli gesti quotidiani.

Nella giornata di ieri, domenica 18 settembre, i Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto sapere di avere ultimato il disco che seguirà Fuori Dall’Hype (2019), rilanciato nel 2020 con l’edizione aggiornata che include il brano sanremese Ringo Starr. Con Dentista Croazia i Pinguini Tattici Nucleari hanno fissato un punto: a quasi 30 anni, hanno superato quel momento in cui gli artisti sono costretti a promuoversi spostandosi a bordo di van sgangherati e con un cachet sempre ridotto.

Oggi i PTN sono pronti alla maturità.

Continua a leggere su optimagazine.com