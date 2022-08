Se cerchi Dentista Croazia dei Pinguini Tattici Nucleari su Google senza citare il nome della band il primo risultato ti dice: “Turismo dentale Croazia”, e ti viene da ridere.

Anche a questo giro la band di Riccardo Zanotti, messe da parte le polemiche con Rhove, tenta il piccolo colpo di genio. L’intento non è disorientare gli internauti, però, perché Dentista Croazia ha un perché in ogni sfumatura e ogni scelta, a partire dal titolo.

Una volta passato Ferragosto è tempo di fare bilanci, quasi gli stessi che si fanno a fine anno: l’estate volge quasi al termine, e per gli artisti si tratta delle ultime cartucce prima della fine delle date estive.

I Pinguini Tattici Nucleari pubblicano questo brano autobiografico: “Dentista Croazia” è il nome del primo furgone usato dalla band per i primi concerti, come gli stessi PTN raccontano nel post in cui annunciano la canzone.

“Un pezzo che racconta la nostra storia, soprattutto gli inizi”, scrivono sui social. A bordo del Dentista Croazia, dunque, 10 anni fa i Pinguini Tattici Nucleari giravano l’Italia per farsi conoscere. A questo furgone, meritevole di aver dato loro un passaggio tra una tappa e l’altra, i PTN decidono di rendere omaggio presentando una canzone a lui dedicata e un testo nostalgico e intimista, ma non troppo.

Il risultato è una power ballad in cui dettano legge le parole: “E noi, figli di un dio che è agnostico, ma crede nell’oroscopo, e quando muori non ti dice ‘dove vai?’ ti chiede solamente ‘come è andato il live?'”.

Non mancano i riferimenti alle rockstar scomparse: “Non metto più magliette di gruppi rock, ho fatto strada, sì, ma con l’autostop, a ventisette puoi morire, oppure diventare un po’ più pop”. In quasi 5 minuti di canzone i Pinguini Tattici Nucleari raccontano i loro primi eventi e riflettono sul loro presente.

“Per molti il titolo non avrà significato, ma per i 250mila che sono venuti a sentirci live quest’estate sì. Ne abbiamo parlato sul palco: è il nome del nostro primissimo furgone, che affittavamo per girare l’Italia a suonare dieci anni fa. È l’omaggio ad un furgone scassato che avrebbe dovuto portare gli anziani a fare operazioni dentali a basso costo in Croazia e da un giorno all’altro si ritrovò a portare in giro noi. Non lo si può definire singolo: è un gruppo”.

Continua a leggere su optimagazine.com

Cosa diremo ai figli che non avremo mai,

di quelle notti insonni?

Nere pece come mani di benzinai

in cui ci sentivamo i Rolling Stones

schiacciati in un Ducato con le chitarre in mano

in Autogrill a ripassare bene i set

e spendere in camogli cento euro di cachet.

Si respirava un’aria strana dentro i motel,

come un eterno arrivo,

le macchie di sogni sui letti van via con lo Chanteclair,

nessuna luce a San Siro.

E noi, figli di un dio che è agnostico,

ma crede nell’oroscopo,

e quando muori non ti dice “dove vai?”

ti chiede solamente “come è andato il live?”.

Non metto più magliette di gruppi rock,

ho fatto strada, sì, ma con l’autostop,

a ventisette puoi morire,

oppure diventare un po’ più pop.

E tutte le band si rompono,

si scelgono e poi si sciolgono,

ma noi siam fermi a quella notte

di un agosto magico.

Roma-Milano in quattro ore,

ci vuole tanto, tanto cuore.

Sulla portiera c’era scritto “Dentista Croazia”

era una figuraccia, ma costava poco.

In settimana portava gli anziani a Zagabria

per dei denti perfetti ed un sorriso low cost.

Ci ridevano dietro le spalle,

ed è così che sono diventate larghe

aspettando qualche cosa che non arrivava mai.

Non metto più magliette di gruppi rock,

ho fatto strada, sì, ma con l’autostop,

a ventisette puoi morire,

oppure diventare un po’ più pop.

E tutte le band si rompono,

si scelgono e poi si sciolgono,

ma noi siam fermi a quella notte

di un agosto magico.

Roma-Milano in quattro ore,

ci vuole tanto, tanto cuore.

E c’è un destino che si chiama destinazione,

ma non ci arrivi mai

se provi andar di corsa.

Non so a che stadio siamo dell’evoluzione,

però forse in questa stessa frase trovo la risposta.

Ed ora Dentista Croazia, che fine avrai fatto?

“Luci a San Siro” adesso te la canta qualcun altro.

Mi hai insegnato che si vive solo di momenti,

e che qualsiasi cosa passa se stringiamo i denti.

Non metto più magliette di gruppi rock,

ho fatto strada, sì, ma con l’autostop,

a ventisette puoi morire,

oppure diventare un po’ più pop.

E tutte le band si rompono,

si scelgono e poi si sciolgono,

ma noi siam fermi a quella notte

di un agosto magico.

Roma Milano in quattro ore,

ci vuole tanto, tanto, cuore.