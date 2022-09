Sono previsti dei lavori per l’aggiornamento dei sistemi in casa WindTre nella notte tra sabato 17 e domenica 18 settembre (allo scopo di preparare il terreno in vista del lancio delle nuove offerte, attese per il giorno 19) per cui l’applicazione ufficiale potrebbe non funzionare a dovere (cosa che non dovrebbe intaccare la rete mobile o la fissa).

Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, i clienti ricaricabili del gestore unico potranno ricaricare regolarmente il proprio numero, pur senza ricevere l’SMS informativo di avvenuta ricarica (cosa che, a quanto pare, non inficia la ricezione della stessa). I lavori per l’aggiornamento dei sistemi in casa WindTre potrebbero creare qualche problema anche alla forza vendita: non è escluso che domenica mattina i venditori debbano aspettare il ripristino della piattaforma prima di stipulare un nuovo contratto, che sia esso di rete mobile o fissa. Non ci sarebbe da meravigliarsi, dunque, se qualcuno di voi dovesse riscontrare disturbi di questo genere: il venditore potrebbe, per esempio, non riuscire a concludere la stipula dei contratti (prima del ripristino della piattaforma), oppure qualcuno di voi non avere accesso all’app ufficiale di WindTre, cosa che, in ogni caso, non rappresenterebbe un grosso problema).

La situazione potrebbe essere la stessa anche per l’app ufficiale di Very Mobile e per i relativi sistemi del gestore virtuale controllato direttamente dall’operatore unico, anch’essi probabilmente in aggiornamento nella notte tra sabato 17 e domenica 18 settembre. WindTre, fino a questo momento, non ha confermato o ufficializzato l’indiscrezione, che, per adesso, non ha alcun valore effettivo (ne sapremo di più nella giornata di domani). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

