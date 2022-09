A Tu Si Que Vales arriva Luigi Strangis con Stai Bene Su Tutto: per il vincitore di Amici di Maria De Filippi è la prima volta in TV con il nuovo brano appena rilasciato in radio. Ospite della prima puntata di Tu Si Que Vales, Luigi Strangis porterà il nuovo pezzo anche ad Amici, ospite anche qui della prima puntata in programma per domenica 18 settembre.

Ripartono i programmi Mediaset più amati dal pubblico. In giuria a Tu Si Que Vales troviamo quest’anno Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Ma non solo: Sabrina Ferilli è a capo della giuria popolare e il trio composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni è alla conduzione. Al loro fianco un altro volto noto di Amici, una ex vincitorice: la ballerina Giulia Stabile, che ritroveremo anche nel corpo di ballo dei professionisti di Amici.

A Tu Si Que Vales Luigi Strangis presenta Stai Bene Su Tutto, brano prodotto da Simone Guzzino che rappresenta un inno ai 20 anni tra feste il lunedì, balli lenti, rave alle sette di mattina, avventure in centro e la voglia di vivere con spontaneità essendo semplicemente sé stessi.

Luigi non sarà l’unico ospite della puntata. Sul palco anche il campione olimpico Marcell Jacobs.

Testo Stai Bene Su Tutto di Luigi Strangis

Spettinata

ti svegli vestita di quello che hai messo la notte prima

Una granata quando mi prendi la mano me la ridai senza vita

sfondi una vetrina con un tacco da 6

7 di mattina sotto casa c’è un rave

sono a quel semaforo tu scendi così come sei

Tanto, tanto

Stai bene su tutto

ma soprattutto su di me

se tu ti butti, mi butto

tocchiamo il fondo insieme

ba-balliamo un lento

una rapina in centro

e se ci mettono dentro avrai più voglia, ah

tanto stai bene su tutto

ma soprattutto su di me

Limonata

mi bevi con una cannuccia mi lasci senza saliva

Butti giù la porta prendi quello che vuoi

sfondi una chitarra vorrei essere lei

suonano al citofono tu scendi così come sei

Tanto, tanto

Stai bene su tutto

ma soprattutto su di me

se tu ti butti mi butto

tocchiamo il fondo insieme

ba-balliamo un lento

una rapina in centro

e se ci mettono dentro avrai più voglia, ah

tanto stai bene su tutto

ma soprattutto su di me

ma soprattutto su di me

Mi gira la testa, bello così

fammi la festa di lunedì

dammi una sportellata fammi uscire fuori strada

mi gira la testa, bello così

fammi la festa di lunedì

sfondi una vetrina con un tacco da 6

Balliamo un lento

una rapina in centro

e se ci mettono dentro avrai più voglia ah

tanto stai bene su tutto

ma soprattutto su di me

tanto stai bene su tutto

ma soprattutto su di me