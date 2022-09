La serie tv Circeo su Paramount+ è uno dei prodotti che inaugura il nuovo servizio di streaming in Italia, disponibile dal 15 settembre. Realizzata da Cattleya in collaborazione con la stessa Paramount+, Rai Fiction e Vis, la serie tv Circeo su Paramount+ racconta (in forma romanzata) uno sconvolgente fatto di cronaca nera che ha turbato l’Italia a metà degli anni Settanta.

Il progetto televisivo era stato annunciato lo scorso anno, con Greta Scarano nel ruolo di protagonista. Nel corso dei sei episodi, la serie tv ripercorre il tragico delitto del Circeo del 1975, quando due studentesse (Donatella Colasanti e Rosaria Lopez) vennero violentate e torturate da Angelo Izzo e altri due giovani, che le hanno tenute prigioniere per una notte intera. I fatti avvennero tra il 29 e il 30 settembre di quell’anno. Donatella e Rosaria vennero attirate con l’inganno da Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira in una villa di proprietà della famiglia di quest’ultimo, col pretesto di fare una festa. Ben presto le cose divennero violente, e le due ragazze vennero torturate fino a provocare la morte di una di loro, Rosaria. Donatella riuscì a sopravvivere fingendosi morta.

La serie di Paramount+ si concentra sui fatti che avvennero dopo, ossia il processo che ne seguì. Greta Scarano interpreta l’avvocata Teresa Capogrossi (un personaggio fittizio) incaricata di difende la sopravvissuta Donatella (l’attrice Ambrosia Caldarelli).

La serie tv Circeo su Paramount+ non solo ripercorre quel drammatico fatto di cronaca nera, ma racconta anche i cambiamenti di un’epoca, quando lo stupro non era giuridicamente considerato un crimine contro la persona ma solo un’offesa alla pubblica morale.

Nel cast della serie anche: Adalgisa Manfrida nel ruolo di Rosaria Lopez; Pia Lanciotti è Tina Lagostena Bassi; Enrico Ianniello è Fausto Tarsitano; Angelo Spagnoletti è Saverio Vitale; Francesca Antonelli è Maria Colasanti; Benedetta Cimatti è Gioia; Guglielmo Poggi è Angelo Izzo; Leonardo Mazzarotto è Andrea Ghira; Andrea Pennacchi è don Occelli.

