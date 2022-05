Justin Chambers ha fatto il suo debutto in una nuova serie tv, la prima da quando ha lasciato all’improvviso, nel bel mezzo della stagione 16, il medical drama Grey’s Anatomy, in cui è apparso sin dal primo episodio nel 2005. Ora l’attore è nel cast di The Offer, la serie di Paramount+ che rievoca le tappe della produzione di un classico cinematografico come Il Padrino di Francis Ford Coppola del 1972: il suo ruolo è quello di Marlon Brando, iconico interprete del boss Don Vito Corleone nella trilogia cinematografica.

Justin Chambers, modello prima e attore poi, sostiene di essere stato accostato molto spesso a Brando da giovane, per via di una certa somiglianza nei tratti somatici del viso, come quello della mascella pronunciata. Dopo la brusca uscita di scena in Grey’s Anatomy, per Chambers è arrivata l’opportunità di calarsi nei panni di un mito del cinema, scomparso nel 2004. Con una buona dose di incertezza, ha deciso di provarci.

Parlando a USAToday, Justin Chambers ha ricordato il nomignolo con cui veniva appellato da giovane, proprio per la somiglianza con l’attore premio Oscar per Il Padrino (statuetta che Brando si rifiutò di accettare in protesta contro le ingiustizie nei confronti dei nativi americani). E ha anche aggiunto di aver sentito la pressione della responsabilità enorme di far rivivere una leggenda sul piccolo schermo.

Mi chiamavano ‘Baby Brando’. Sembravo più simile a lui quando ero giovane e quando era più giovane. Quindi non sentivo il riferimento a ‘Baby Brando’ da un po’ di tempo. Questo è un ruolo molto pesante da accettare. Quest’uomo è decisamente più bello, più affascinante e più talentuoso. Ma ho pensato: ‘Perché no?’ Volevo spingermi oltre e fare qualcosa di diverso. Questo era un territorio completamente nuovo.

Justin Chambers debutta nella serie nel quarto episodio in onda il 5 maggio da Paramount+ e sarà presente in tutti i successivi fino al decimo. La serie creata da Michael Tolkin, che ha ricevuto recensioni contrastanti al debutto, non è ancora disponibile in Italia.

