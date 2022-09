Arriva anche in Italia The Offer su Paramount+: dal 15 settembre è disponibile per lo streaming la miniserie sul making of del film capolavoro di Coppola, Il Padrino. Negli Stati Uniti è stata trasmessa ad aprile di quest’anno.

Composta da 10 episodi, The Offer su Paramount+ esplora la caotica produzione di uno dei classici più amati della storia del cinema, rivelando cosa è successo dietro le quinte e mostrando come Il Padrino era sul punto di non venire mai realizzato.

Albert S. Ruddy (interpretato da Miles Teller) è un produttore incaricato dalla Paramount di adattare il romanzo bestseller di Mario Puzo (Patrick Gallo), Il Padrino . La Paramount non era sicura che il film potesse avere successo e, all’inizio, concepì l’adattamento come un progetto a basso budget. Tuttavia, poiché Ruddy è stato sempre più coinvolto nel film, Il Padrino è cresciuto fino a diventare una pellicola che ha richiesto molti finanziamenti.

Nel cast corale della miniserie anche Matthew Goode nel ruolo del produttore Robert Evans; Dan Fogler interpreta il regista Francis Ford Coppola; Burn Gorman è Charles Bluhdorn; Colin Hanks è Barry Lapidus; Giovanni Ribisi nel ruolo del boss Joe Colombo; e Juno Temple interpreta Bettye McCartt.

Presenti in ruoli ricorrenti, tra gli altri, anche Justin Chambers nei panni di Marlon Brando (l’attore Premio Oscar che aiutò Ruddy a finanziare il film) e Anthony Ippolito nella parte di un giovanissimo Al Pacino.

Il film Il Padrino segue la storia della famiglia mafiosa Corleone, dove il figlio Michael (Al Pacino) passa dall’essere riluttante ad abbracciare completamente il controllo negli affari della mafia. Il film è stato nominato a undici Oscar, vincendone tre: Miglior film, Miglior sceneggiatura non originale e Miglior attore per Marlon Brando.

The Offer su Paramount+ viene pubblicato sulla piattaforma con un episodio a settimana.

