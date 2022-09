Quando va in onda Chi l’ha Visto? Dopo il ritorno in tv di Quarto Grado, gli amanti delle storie di cronaca e di scomparse irrisolte sono già pronti a capire quando tornerà il programma cult di Rai3 condotto da Federica Sciarelli. Dopo tanti rumors, sarà proprio la conduttrice a riprendere in mano le redini del programma che prenderà il via proprio da oggi, 14 settembre, nel prime time di Rai3.

Il comunicato Rai non solo annuncia il ritorno del programma in prima serata ma rivela anche quali saranno i casi di cui ci si occuperà questa sera e, in particolare, la centralità che spetterà a quello di Angela Celentano. Le luci su questo caso non si sono mai spente e spesso qualcuno pensa di aver riconosciuto nel volto di una donna, ormai adulta, la piccola scomparsa Faito nell’agosto di 26 anni fa, ma sarà davvero così?

A Chi l’ha Visto? alla presenza dei genitori, Maria e Catello, saranno mostrati i giochi della piccola Angela con la speranza che lei possa riconoscerli, si parlerà anche della nuova pista arrivata dal Sud America?

Nella puntata di oggi ci sarà in diretta anche la mamma di Carlo La Duca: la signora Concetta si rivolgerà alla ex moglie e all’amico chiedendo dove si trova il corpo di suo figlio. Inoltre, tutti gli aggiornamenti sulla morte di Liliana Resinovich: è stata picchiata, dice il fratello Sergio, e l’autopsia del medico legale della Procura alimenta i dubbi sul suo decesso, cosa è successo davvero alla donna?

Non mancheranno poi le segnalazioni di persone scomparse che spingerà il pubblico di Rai3 subito a mobilitarsi, ci saranno novità nel format? Ci sarà ampio spazio dedicate alle storie e ai misteri ancora irrisolti? Lo scopriremo stasera dalle 21.20 circa.