iOS 16 ha finalmente introdotto la vibrazione (feedback aptico) per la tastiera degli iPhone, una novità che gli utenti attendevano da tempo. Adesso scopriremo insieme come fare per attivare la funzione. Una volta aggiornato il proprio iPhone ad iOS 16 non servirà molto altro per ottenere la vibrazione della tastiera a conferma di aver premuto con efficacia un qualsiasi suo tasto (non che ne ce sia per forza necessità, ma c’è chi è abituato alla funzione, soprattutto provenendo da Android).

Bisogna recarsi in ‘Impostazioni‘, poi su ‘Suoni e feedback aptico‘, dopo di che su ‘Feedback tastiera‘ ed infine schiacciare su ‘Feedback aptico‘ per attivare l’opzione. Come potete vedere, trattasi di passaggi facili, che, dopo essere stati eseguiti, vi consentiranno di ottenere la vibrazione della tastiera a bordo del vostro iPhone con iOS 16 (funzione attiva anche quando il telefono è in modalità silenziosa, a meno che non vogliate voi disattivarla seguendo il percorso inverso rispetto a quello che vi abbiamo sopra indicato).

Una novità non di poco conto, anche se gli utenti Android la penseranno di certo diversamente conoscendo molto bene l’opzione ormai da diversi anni (del resto, chi dispone di un iPhone aveva fin qui potuto ovviare alla mancanza proprio installando la tastiera di Google, che metteva loro a disposizione la vibrazione della tastiera pur mancando ufficialmente per quanto riguarda il sistema operativo della mela morsicata). Una svolta che alcuni stavano aspettando, pur potendo bypassare la penuria in tanti altri modi (era anche giusto che l’azienda californiana si mettesse al passo coi tempo dopo così tanti anni di stallo). Meglio tardi che mai, non trovate anche voi? Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento all’articolo attraverso il box dei commenti che vedete qui sotto.

Continua a leggere su optimagazine.com