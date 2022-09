La miniserie Harry Palmer – Il caso Ipcress si avvia verso il finale di stagione su Sky Atlantic: dopo il debutto lo scorso 7 settembre, la programmazione prosegue questa settimana con i due episodi centrali e si concluderà il prossimo 21 settembre con l’ultimo appuntamento.

Harry Palmer – Il caso Ipcress (titolo originale The Ipcress File) è l’adattamento tv del romanzo omonimo di Len Deighton del 1967 e porta sul piccolo schermo, rivisitandola con ampie libertà creative rispetto al libro, la storia di un triangolo sentimentale che fa da sfondo ad un caso di spionaggio internazionale. Prodotta da ITV e girata tra il Regno Unito e i Balcani, la serie ha debuttato la scorsa primavera oltremanica, prima di arrivare in Italia su Sky e Now ai primi di settembre. Scritta da John Hodge e diretta James Watkins, vede come protagonisti Joe Cole, Lucy Boynton e Tom Hollander.

Ecco le trame degli episodi 3 e 4 di Harry Palmer – Il caso Ipcress, in onda sul canale 110 di Sky il 14 settembre, in prima visione assoluta e in prima serata a partire dalle 21.10.

Harry e Jean arrivano a Beirut sulle tracce di Randall che ha rapito il professor Dawson. Intanto Dalby incontra segretamente un colonnello russo.

Dalby sospetta il coinvolgimento degi Stati Uniti nel rapimento di Dawson. Harry e Jean si dirigono in un atollo del Pacifico dove è previsto che si svolga un test nucleare.

Harry Palmer – Il caso Ipcress si concluderà con gli episodi 5 e 6 in onda su Sky Atlantic mercoledì prossimo: la serie è disponibile anche on demand su Sky e in streaming nel catalogo di Now.

Continua a leggere su optimagazine.com