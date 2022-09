Al via la prevendita dei biglietti per gli Aqua a Milano nel 2023. Il gruppo sarà nuovamente in concerto in Italia per un unico appuntamento atteso al Mediolanum Forum di Assago. La data è quella del 18 febbraio 2023 e i biglietti saranno disponibili in prevendita dal 15 settembre.

La band culto degli anni ‘90 annuncia l’unica data italiana che si terrà nell’ambito del prossimo tour europeo. Lo show in corso di allestimento farà tappa anche nella penisola, dopo il successo dell’estate, e li vedrà protagonisti nuovamente a Milano. L’appuntamento è per sabato 18 febbraio 2023 al Mediolanum Forum di Assago.

Era il 1997, quando gli Aqua hanno raggiunto le classifiche di vendita anche in Italia trasformandosi ben presto in un fenomeno pop ancora oggi indimenticabile. L’album in questione era quello di debutto, Aquarium e il singolo Barbie Girl ha spopolato ovunque, una hit dall’eco planetaria che a oggi vanta più di un miliardo di visualizzazioni su Youtube e più di 200 mila ascolti su Spotify.

Il seguito è stato il disco successivo, Aquarius, che ha segnato anche lo scioglimento del gruppo a favore di carriere soliste. La reunion è stata poi fortemente voluta da tutti nel 2007 e ha portato al rilascio del singolo Back to The 80’s e dell’album Megalomania.

In occasione dei 25 anni dall’uscita dell’album di debutto gli Aqua rilasceranno una versione ristampa del disco Aquarium in due versioni in vinile il 23 settembre 2022.

Biglietti per gli Aqua a Milano nel 2023

I biglietti per gli Aqua a Milano nel 2023 saranno disponibili in prevendita su Vivo Club da giovedì 15 Settembre 2022 alle ore 12:00, online su www.vivoconcerti.com da venerdi 16 Settembre 2022 alle ore 12:00 e in tutti i punti vendita autorizzati mercoledì 21 Settembre 2022 alle ore 12:00.

I prezzi? Ve li comunicheremo non appena disponibili.