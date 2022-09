The Chelsea Detective debutta su Giallo il 12 settembre, col primo di quattro episodi: si tratta della serie britannica di Acorn TV che ha debuttato nel Regno Unito lo scorso inverno e ora approda in prima visione assoluta in Italia. Classico poliziesco ambientato a Londra, è interpretato da Adrian Scarborough, che alcuni ricorderanno per le apparizioni ne L’Ispettore Barnaby e per il ruolo di Raymond nella seconda stagione del thriller di BBC America Killing Eve.

L’uomo del titolo, The Chelsea Detective, è Max Arnold: nato e cresciuto a Chelsea, ricco quartiere a ovest di Londra di cui è un profondo conoscitore, è un uomo determinato ad assicurare i criminali alla giustizia, a prescindere dal loro ceto e dal loro prestigio sociale. Lavora al fianco a fianco con la pragmatica collega detective Priya Shamsie (Sonita Henry) e gli altri membri del suo team, tra cui il genio della tecnologia Jess Lombard (Lucy Phelps), l’ufficiale alle prime armi Connor Pollocke (Peter Bankole) la brillante esperta forense Ashley Wilton (Sophie Stone).

Nel primo episodio di The Chelsea Detective in onda il 12 settembre su Giallo, un uomo finisce sotto un treno della metropolitana di Londra: l’ispettore Arnold e la sergente Shamsie devono capire se si tratti di un omicidio o di un suicidio, se l’uomo è stato spinto sui binari o si è buttato.

Ecco il promo di The Chelsea Detective, al via il 12 settembre in prima visione assoluta dalle 21.10, sul canale 38 del digitale terrestre. La programmazione della prima stagione proseguirà con altri tre appuntamenti, per altrettanti episodi in onda ogni lunedì in prima serata.

Continua a leggere su optimagazine.com