Inizia ufficialmente oggi la nuova stagione televisiva con una novità importante che riguarda l’arrivo di Marcello Sacchetta su Rai2. Il ballerino, poi coreografo e, infine, conduttore, è pronto a seguire le orme del collega e amico Stefano de Martino sbarcando su Rai2 proprio per tenere le redini di un programma nuovo che lo vedrà al fianco di Mara Maionchi.

Una coppia inedita per un programma, Nudi per La Vita, che ci terrà compagnia in prime time a partire da oggi, 12 settembre, proprio sulla rete giovane di casa Rai. Il programma avrà come protagonisti un gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale che cercheranno di sensibilizzare il pubblico alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata esortando il pubblico a non avere paura di ‘esporre’ il proprio corpo.

Uno show divertente, emozionante e che mette a "nudo" temi importanti della vita ma lo farà con la giusta ironia, leggerezza e semplicità ✨❤️#NudiPerLaVita da lunedì 12 settembre con la nostra @maramaionchi ✨ ore 21.20 su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay pic.twitter.com/mP2mpgW4Um — Rai2 (@RaiDue) September 6, 2022

Coordinati dal Direttore artistico e coreografo Marcello Sacchetta, i dodici protagonisti dovranno preparare nel corso delle quattro puntate un vero e proprio spettacolo ed esibirsi dal vivo sul palco del Franco Parenti per preparare una performance di ballo alla Full Monty (per gli uomini) e una alla Moulin Rouge (per le donne).

Sul palco di Nudi per la Vita saliranno: Memo Remigi; Francesco Paolantoni; Gabriele Cirilli; Gianluca Gazzoli; Gilles Rocca; Antonio Catalani. Corinne Clery; Alessandra Mussolini; Brenda Lodigiani; Elisabetta Gregoraci; Maddalena Corvaglia; Valeria Graci. Nelle prime due puntate conosceremo i protagonisti e li vedremo alle prese con lezioni di ballo ma anche di spogliarello e prove in mezzo al pubblico per testare le loro abilità e la loro timidezza. Non mancheranno momenti di racconto molto intimi e toccanti, cosa scopriremo delle star in ‘gioco’?



Il docu-reality in quattro episodi, andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale (lunedì 12 e martedì 13 e, poi, lunedì 19 e martedì 20 settembre).