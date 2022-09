Selvaggia Lucarelli non poteva non dire la sua sull’intervista rilasciata da Francesco Totti a Il Corriere sul suo divorzio da Ilary Blasi, ma la sorpresa è arrivata tra i commenti ricevuti, quello di Gabriele Muccino. Il Pupone ha messo in fila una serie di accuse che, se anche fossero vere, non passeranno inosservate e, sicuramente, non saranno utili a quello che è stato annunciato come il suo obiettivo principale: la salvaguardia della tranquillità dei suoi figli.

Francesco Totti ha esagerato parlando di cose private, forse troppe, e questo ha causato una serie di commenti social che non sono proprio lusinghieri ma a metterci il carico da novanta è proprio Selvaggia Lucarelli. La giornalista si dice certa che ad aver sbagliato siano stati i suoi consiglieri rei di averlo spinto troppo oltre ottenendo come risultato ‘un’intervista volgare e rancorosa’.

Ecco il post integrale di Selvaggia Lucarelli:

A lei si è subito unito Gabriele Muccino che porta a galla i ricordi di uno scontro in Tribunale causato proprio dagli avvocati e, forse, dallo stesso consigliere che Francesco Totti avrebbe alle spalle. Sui social rilancia e scrive: “Il legale di Totti io l’ho conosciuto bene. L’ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per 5 anni…un divorzio cadenzato da illazioni pericolose… portato avanti a forza di denunce penali totalmente pretestuose e inventate: 8 in tutto”.

Gabriele Muccino parla di accuse e minacce tutto per cercare di intimorirlo e lasciar perdere, ma davvero Francesco Totti si è spinto così oltre perché consigliato male come pensano la giornalista e il regista? Ci sarà una risposta da parte di Ilary Blasi?