La verità di Totti sul tradimento in una intervista esclusiva al Corriere della Sera di cui oggi è impossibile non parlare. Non è stato lui il primo a tradire: Ilary aveva un altro uomo già da tempo ma Francesco ha provato a fare finta di nulla nella speranza che tutto si risolvesse senza conseguenze per i figli, perché loro – i tre figli nati dal matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi – sono sempre stati la sua unica priorità.

La sua versione dei fatti è arrivata oggi attraverso una intervista esclusiva al Corriere della Sera in cui ha raccontato delle pretese avanzate dalla moglie, che non ne vuole sentire di lasciare la casa coniugale, ma anche della vacanza in Tanzania pagata da Totti a Ilary. E poi i dispetti di lei: gli ha portato via i Rolex da collezione sostenendo che fossero regali dell’ex numero 10 della Roma alla moglie.

“Ne parlano tutti, tranne me. Non ho ancora detto una parola. Ma ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Ora basta”, le parole di Totti che – finalmente – può togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “In particolare una: che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento. Ma non sono stato io a tradire per primo“, spiega.

Il tradimento di Ilary

Da più fronti lo hanno raggiunto voci sul presunto tradimento di Ilary, sul fatto che lei frequentasse più di una persona quando era in trasferta a Milano. Lui, in un primo momento, non ci ha dato peso. Poi le ha controllato il telefono e ha scoperto che era tutto vero. La crisi risale allo scorso marzo ma lui soffriva dal 2016, da quando ha lasciato la Roma.

L’addio di Totti alla Roma

Un momento particolarmente difficile e doloroso quello che ha segnalo l’addio di Totti alla Roma da calciatore. E Ilary non c’era. “Ero fragile, mi mancavano i riferimenti e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore. Mia moglie quando avevo più bisogno di lei non c’è stata“, spiega Francesco Totti. Un momento di transizione particolarmente importante, visto che giocava in Serie A praticamente da sempre, un momento in cui avrebbe avuto bisogno del supporto della sua famiglia, di sua moglie.

Ma c’è stato anche altro.

La morte del padre di Totti

Totti ricorda anche la sofferenza per la perdita del padre, morto di Covid-19. “Poi è arrivato il 12 ottobre 2021”, aggiunge infatti riferendosi a quella giornata nera. Ha contratto anche lui il virus, in una forma così grave da rischiare l’ospedale. Un’altra certezza che veniva a mancare, dopo la separazione sofferta dalla maglia della Roma.

Intanto Ilary trascorreva sempre più tempo a Milano, lui era sempre più solo a Roma.

“Non riuscivo più a dormire. Facevo finta di niente ma non ero più io”, le sue parole. “Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. Non c’era più dialogo, non c’era più niente”.

Noemi Bocchi

Totti e Noemi Bocchi si conoscevano grazie al gruppo di padel ma tra loro non c’è stato niente fino al Capodanno 2022. “Ne sono uscito grazie a Noemi”, racconta. “La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022”, aggiunge. Ma il primo della coppia a tradire non è stato lui.

Un chiarimento con Ilary? Dopo la pubblicazione della foto su Dagospia, Ilary gli ha chiesto spiegazioni e anche lui le ha chieste a lei a proposito dell’altro uomo, che ha negato. La voglia di provare a ricostruire è mancata. Da lì l’annuncio della separazione.

