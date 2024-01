Nome: Lorenzo

Cognome: Biagiarelli

Anno di nascita: 1990

Città: Cremona

Piattaforme: Facebook, Instagram

Categoria: Food blogger

Chi è Lorenzo Biagiarelli

Nell’epoca dei food blogger, Lorenzo Biagiarelli è riuscito a sconfinare in televisione. Soprattutto, negli ultimi tempi sta portando avanti il suo percorso nel veganismo di cui ama divulgare la dieta, il messaggio etico e il rapporto con l’ambiente. Nato a Cremona nel 1990, oggi Lorenzo Biagiarelli è uno dei food blogger più importanti in Italia.

Laureato in Storia con una tesi sul Protestantesimo, muove i suoi primi passi sui social postando le sue esperienze culinarie maturate nel corso dei suoi viaggi nel mondo. Nel 2019 la sua popolarità sui social cresce esponenzialmente fino a farlo diventare un volto televisivo.

Nel 2019 sbarca in televisione come giudice di Cortesie Per Gli Ospiti – Bed And Breakfast, mentre dal 2020 è una presenza fissa per È Sempre Mezzogiorno dove indossa i panni del “signore degli aneddoti”.

Suo è il podcast Riso Patate E Cactus, ma la sua carriera è costellata anche di libri: dopo Qualcuno Da Amare E Qualcosa Da Mangiare ha pubblicato Ho Mangiato Troppa Carne. Nei suoi post spesso recensisce i prodotti commerciali vegani, dai primi ai secondi fino ai condimenti, per sensibilizzare i suoi follower all’alimentazione sana e alla scelta etica.

La relazione con Selvaggia Lucarelli

Da anni Lorenzo Biagiarelli è il fidanzato della giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli. Insieme hanno scritto il libro Gli Altri Litigano Per Gelosia e spesso condividono sui social le loro esperienze di viaggio.

Le loro carriere si sono incrociate nel 2022, quando Biagiarelli ha partecipato a Ballando Con Le Stelle in coppia con la ballerina Anastasia Kuzmina. Tra i giudici c’era proprio la compagna Selvaggia Lucarelli.

