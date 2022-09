La Regina Elisabetta II è morta? Preoccupano le sue condizioni di salute, gravissime ormai da diversi mesi. La voce che giunge sui social è quella relativa alla sua morte ma si tratta di una notizia ancora da confermare. Tuttavia plausibile.

Oggi è giunta una nota da parte del Palazzo che informava sulle preoccupanti condizioni della Regina, molto gravi. I medici hanno espresso preoccupazioni e consigliato che rimanesse sotto stretto controllo nella sua residenza di Balmoral, il Castello situato nella zona dell’Aberdeenshire, in Scozia.

I dottori hanno espresso preoccupazione e raccomandato che rimanga sotto sorveglianza medica”, si leggeva nella nota divulgata.

Il Principe Carlo con la consorte Camilla sono partiti immediatamente alla volta di Balmoral per incontrare la monarca. Subito dopo è giunta la notizia della partenza di William e Harry, con la stessa destinazione. Da qui le voci sulla probabile scomparsa della Regina Elisabetta II, non confermata.

La Regina Elisabetta è morta? Cosa succede alla sua morte

Il Protocollo da seguire alla morte della Regina Elisabetta II è già noto. La prima persona ad essere informata della dipartita della Regina sarà il segretario personale, Sir Christopher Geidt. A lui spetterà il compito di informare il Primo Ministro, Liz Truss, che proprio ieri ha incontrato Sua Maestà ed espresso la sua preoccupazione sui social: “L’intero paese è profondamente preoccupato dalle notizie da Buckingham Palace appena ricevute. I miei pensieri – e quelli delle persone in tutto il Regno Unito – vanno a Sua Maestà la Regina e la sua famiglia in questo momento”.

Successivamente, il Foreign Office’s Global Response Center comunicherà il tutto ai governanti dei Paesi in cui Sua Maestà è sovrana. Il Protocollo è noto sotto il nome Operazione London Bridge. Il codice interno per comunicare il decesso della Regina sarà London Bridge is Down – Il London Bridge è crollato.

Solo dopo la stampa potrà dare la notizia. Sarà la Press Association a darla in via ufficiale. Il giorno successivo alle 11, Carlo sarà proclamato Re. Il funerale della Regina, invece, si svolgerebbe 12 giorni dopo la morte, presso l’Abbazia di Westminster.