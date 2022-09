Il mondiale di F1 2022, in vista del prossimo weekend di gara 9-11 settembre, è attesissimo per il Gran Premio d’Italia, che si disputerà presso lo storico Autodromo nazionale di Monza. L’ultimo appuntamento si è corso sul circuito di Zandvoort, in Olanda, dove a trionfare è stato ancora Max Verstappen a bordo della Red Bull, seguito sul podio da George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari). A questo punto non ci resta che andare a scoprire ulteriori dettagli sulla prossima gara, il programma e dove vedere la diretta TV e streaming.

Partiamo subito su alcune informazioni riguardanti il tracciato italiano situato all’interno del parco di Monza. Si tratta del quarto autodromo permanente più antico al mondo, sul quale il GP d’Italia di F1 si è disputato 87 volte su 92 totali. Il tracciato fu inaugurato nel 1922, si snoda in 11 curve totali ed è lungo 5.793 metri. Ospita diverse categorie del Motorsport, tra cui: Formula 1, Formula 2, Formula 3, Superbike, FIA Wec, DTM, Campionati ACI CSAI, SRO e tante altre categorie di qualsiasi genere. Su questa pista il tempo record assoluto (di F1) è stato registrato nelle qualifiche del GP d’Italia 2020 da Lewis Hamilton su Mercedes fermando il cronometro su 1’18”887.

Adesso, andiamo a vedere quali sono gli orari, il programma e dove vedere in diretta TV e streaming la prossima gara stagionale. Il Gran Premio d’Italia 2022 inizierà venerdì 9 settembre con le Prove Libere 1 alle ore 14.00, successivamente toccherà alle Prove Libere 2 alle ore 17.00, mentre sabato 10 settembre toccherà alle Prove Libere 3 alle ore 13.00 ed alle Qualifiche alle ore 16.00. La gara, invece, si terrà domenica 11 settembre alle ore 15.00. Il GP di Monza sarà trasmesso in diretta e in esclusiva TV su Sky alle ore 15.00, precisamente su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. L’evento sarà visibile anche in streaming su Sky Go, ovvero l’app della Pay TV che consente di portare con sé l’abbonamento della TV di Comcast, e NOW TV, la piattaforma di streaming on demand di Sky. Anche, per quanto riguarda TV8, il canale 8 del digitale terrestre, trasmetterà in diretta le qualifiche, alle ore 16.00 e la gara alle ore 15.00.

