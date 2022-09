In tanti in queste ore si chiedono quando gioca Berrettini contro Ruud agli US Open. Avere due italiani ai quarti di finale in un torneo così importante è motivo di orgoglio, a maggior ragione se pensiamo a quanto abbia sofferto il nostro tennista numero uno dopo essere stato costretto a rinunciare a Wimbledon. Ne abbiamo parlato a suo tempo con un altro articolo, facendo presente che in quel contesto specifico potesse essere uno dei favoriti. Ora la storia è cambiata, ma sul cammino di Berrettini c’è un giocatore in un buon momento e che, complice la sconfitta di Nadal lunedì sera, mira a diventare il numero uno al mondo al termine di questo torneo.

Capiamo quando gioca Berrettini contro Ruud agli US Open e come guardare la partita

Andiamo per gradi, provando a capire in primo luogo quando gioca Berrettini contro Ruud agli US Open e come vedere la partita in programma oggi 6 settembre. Nello specifico, il match dovrebbe iniziare alle 18 italiane di questo martedì. Difficilmente ci saranno significativi ritardi sulla scaletta, a differenza di quanto avvenuto questa notte con Sinner. Se non altro, perché la sfida tra Berrettini e Ruud aprirà ufficialmente il programma odierno.

Non al top Matteo, come in molti hanno notato nell’ultima settimana, senza contare che al suo cospetto ci sarà un avversario molto ostico. Inevitabilmente, dovrà trovare energie nascoste ed alzare il livello del suo tennis per provare ad ottenere una semifinale che sarebbe cruciale nel suo percorso del 2022. Fino ad oggi, a dir poco sfortunato. Il match sarà trasmesso su Eurosport e, di conseguenza, avrete diverse alternative per non perdervelo. Oltre a potervi abbonare alla piattaforma, con informazioni disponibili per tutti, potrete appoggiarvi anche al pacchetto Sport di Sky.

Non tutti sanno che Eurosport sia visibile anche attraverso DAZN, come riportato nel sito ufficiale. Dunque, ora sapete quando gioca Berrettini contro Ruud agli US Open e come guardare la prima sfida dei quarti di finale.