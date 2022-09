Un riff con chitarre in muting, l’incedere di percussioni pesanti e strani riverberi: così si presenta l’anteprima di Occhi Grandi Grandi, il nuovo singolo di Francesca Michielin dopo Bonsoir e che accorcia le distanze verso il progetto discografico in divenire.

Francesca Michielin è sempre più carica e attiva: il 2022 è l’anno della sua partecipazione a X Factor nell’inedito ruolo di conduttrice, ma è anche il momento del suo nuovo podcast Maschiacci disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

Tra un hype per la conduzione e una scoperta capacità narrativa per il podcast, Francesca Michielin annuncia il nuovo singolo. Occhi Grandi Grandi sarà fuori venerdì 9 settembre ed è già disponibile in pre-save e pre-add.

L’impronta rock si fa sentire, anche se per il momento ci è dato ascoltare i pochissimi secondi presenti nella storia Instagram che riporta l’annuncio. Se quel riff dovesse presagire ciò che lascia intendere, per Francesca Michielin è arrivato il momento del rock. L’approccio è in linea con i tempi: le chitarre distorte hanno ormai sposato, in buona parte, le dinamiche dell’elettronica più pulita e contemporanea.

“Non siete pronti”, scrive la cantante. Occhi Grandi Grandi è una continua ascesa che contrasta con il mood del testo: “Paracadute, vorrei saltare ma si spezza la voce a un passo da te”.

Il nuovo singolo di Francesca Michielin è stato scritto dalla stessa cantante insieme a Davide Petrella e Stefano Tognini e co-prodotto insieme a Zef e E.D.D..

La sua voce non si perde in urla né acuti, piuttosto rimane contestuale alla melodia fino a quasi stropicciarsi. La scelta è giustificata da un testo in cui la Michielin racconta la paura di non riuscire a comunicare e di trattenere parole e sentimenti mentre il cuore, al contrario, vorrebbe esplodere e liberarsi.

Un mondo un po’ diverso da quello presente in Bonsoir, di forte impatto e perfetto per i club.

