Su Rai 4 arriva in prima tv assoluta Faster Than Fear, il poliziesco-investigativo diretto dal regista tedesco Florian Baxmeyer. I primi due episodi sono in onda lunedì 5 settembre alle 21.20 e in contemporanea al debutto televisivo il crime tedesco sarà reso disponibile in streaming su RaiPlay, con il boxset completo dell’intera stagione.

La trama di Faster Than Fear parte dall’evasione del temibile criminale André Haffner (interpretato da Felix Klare), assassino e stupratore che fugge dall’istituto psichiatrico in cui è ricoverato, innescando immediatamente una serrata caccia all’uomo. Alla squadra si unisce anche la giovane poliziotta Sunny Becker (Friederike Becht), che ha appena ripreso servizio dopo un congedo per motivi di salute di sei settimane. Nonostante l’intraprendenza di Sunny, il sovrintendente capo ne limita il raggio d’azione, tenendola nell’ombra rispetto ai suoi colleghi. Donna forte e determinata, ma all’apparenza fragile e vittima del maschilismo che domina nel suo ambiente di lavoro, Sunny Becker potrebbe veder compromesso il suo incarico a causa del labile confine tra la sua professione e la vita privata. Riuscirà l’ambiziosa poliziotta a farsi valere nella sua squadra? E qual è il segreto che la lega al ricercato?

Ecco la trama e il promo dei primi due episodi di Faster Than Fear, intitolati rispettivamente Demoni e Talpe, in onda il 5 settembre in prima serata sul canale 21 del digitale terrestre e in streaming su Raiplay.

Sunny, commissario della polizia investigativa di Magdeburgo rientra in servizio dopo essersi presa cinque settimane di malattia. Nessuno sa il motivo ma dato che nell’ultimo intervento si era bloccata durante un’azione, ora che è tornata i suoi superiori decidono che il suo rientro in servizio deve essere accompagnato da delle sedute con una psicologa. Nel frattempo Sunny e la squadra sono sulle tracce di Haffner, un pluriomicida e stupratore appena evaso.

Sunny cerca di superare un trauma, anche lei è stata abusata e non ricordando il volto del suo stupratore fa l’impossibile per catturare Haffner, sperando così che catturando un’altra stupratore possa sentirsi meglio. Arriva anche a provocare Haffner che reagisce, ma non come lei sperava. Nel frattempo la squadra scopre chi è la donna che aiuta Haffner.

Rai4 trasmetterà i successivi episodi della prima stagione di Faster Than Fear ogni lunedì in prima serata fino al 19 settembre.

