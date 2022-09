Bigger Than Me di Louis Tomlinson rompe il silenzio dell’hype nell’attesa del prossimo album. In questo nuovo singolo, primo estratto da Faith In The Future, l’ex One Direction crea quasi un meta-testo in cui racconta cosa significhi essere un artista secondo l’accezione contemporanea.

Oggi, infatti, l’artista è anche un po’ influencer. Se fino a 20 anni fa i fan dovevano attendere la comparsa sul piccolo schermo, il video ufficiale, il numero del magazine preferito con recensione e intervista, l’album o il concerto, oggi l’interazione tra pubblico e cantanti è garantita sui social.

Faith In The Future sarà fuori l’11 novembre e sarà il seguito ideale di Walls (2020). Bigger Than Me di Louis Tomlinson rompe il silenzio ed è il primo estratto dal nuovo, attesissimo disco del cantautore britannico.

Di seguito la tracklist:

01 The Greatest 02 Written All Over Your Face 03 Bigger Than Me 04 Lucky Again 05 Face The Music 06 Chicago 07 Common People 08 Out Of My System 09 Angels Fly 10 Saturdays 11 Silver Tongues 12 She Is Beauty We Are World Class 13 All This Time 14 That’s The Way Love Goes

Il brano, prodotto da Mike Crossey e scritto dallo stesso Louis insieme a Rob Harvey e Red Triangle, è una power ballad con una forte presenza acustica, un sound decisamente mutuato dal british e una linea vocale celebrativa, perfetta per l’esecuzione dal vivo. Il testo, infatti, racconta il mondo dello spettacolo con gli occhi di un artista che osserva il suo pubblico dal palco. A proposito del brano, Louis Tomlinson ha raccontato:

“Ho sempre cercato di essere una persona molto normale e umile in questa vita, ma c’è una linea sottile e una responsabilità che deriva dall’essere nella mia posizione. Facendo gli spettacoli dal vivo, ho capito cosa significano per i miei fan e come tutto ciò che faccio sia in realtà più grande di me. È quasi un raggiungimento della maturità , mettendo da parte le opinioni che posso avere di me stesso, per pensare a ciò che potrebbe significare per le altre persone”.

In questi giorni Louis Tomlinson si trova in Italia con 3 date del suo tour. Dopo una prima tappa a Roma il 30 agosto, ieri 1° settembre ha infiammato Taormina. La terza e ultima data italiana del tour si terrà sabato 3 settembre all’Ippodromo Snai in occasione del Milano Summer Festival.

When somebody told me I would change

I used to hide behind a smile

When somebody told me I would change

I was afraid, I don’t know why

‘Cause so does the world outside, I realized.

I didn’t read the signs

Walkin’ different lies

I know I took a left

Tryna make it right.

All of these voices, all of these choices

I don’t hear them anymore

Hear them anymore.

When somebody told me I would change

I used to hidе behind a smile

When somеbody told me I would change

I was afraid, I don’t know why

‘Cause so does the world outside, I realize.

And it’s bigger than me

It’s bigger than me

I’ve woken up from my sleep

It’s bigger than me

It’s bigger than me.

So, come on, call me liar

Yeah, you’re so quick to judge

‘Cause yeah, I might have changed

But everybody does.

All of those voices, all of those choices

I don’t hear them anymore

Hear them anymore.

When somebody told me I would change

I used to hide behind a smile

When somebody told me I would change

I was afraid, I don’t know why

‘Cause so does the world outside, I realize.

And it’s bigger than me

It’s bigger than me

I’ve woken up from my sleep

It’s bigger than me

It’s bigger than me.

Do you ever ask why? It’s not black and white

How you sleep at night when you’re just like me?

Ooh ooh, ‘cause I feel alive

Now I realize that the world outside.

It’s bigger than me

It’s bigger than me

I’ve woken up from my sleep

It’s bigger than me

It’s bigger than me.