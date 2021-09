Louis Tomlinson a Roma e Taormina nel 2022, al via la prevendita dei biglietti. Si aggiungono due nuove date estive al tour di Louis Tomlinson in programma in Italia il prossimo anno.

L’artista sarà in concerto a Roma, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica il 30 agosto per Roma Summer Fest. La data di Taormina si terrà invece al Teatro Antico ed è quella del 1 settembre del prossimo anno.

Già noti i prezzi dei biglietti per i concerti di Louis Tomlinson a Roma e Taormina nel 2022. Per l’evento di Roma si va dai 32 euro per un posto nella tribuna alta ai 66 euro per un posto nella tribuna centrale. I biglietti per la tappa di Taormina sono invece in prevendita a prezzi che vanno dai 40 euro per la cavea non numerata ai 65 euro per la platea.

A tutti i prezzi bisogna aggiungere i diritti di prevendita.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 11:00 di venerdì 10 settembre. Per accedere alla presale è sufficiente registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale sarà attiva invece dalle ore 11:00 di martedì 14 settembre su TicketMaster, TicketOne e VivaTicket e in tutti i punti vendita autorizzati sul territorio.

Non sono questi gli unici concerti in programma per Louis Tomlinson in Italia. Era già stato annunciato un appuntamento per sabato 3 settembre 2022 all’Ippodromo Snai di San Siro in occasione del Milano Summer Festival. I biglietti per questo appuntamento sono già esauriti in prevendita, venduti tutti nel giro di 24 ore dalla messa in vendita.

30 agosto 2022 – ROMA – Roma Summer Fest – Cavea, Auditorium Parco della Musica

Tribuna Centrale: € 66,00 + ddp

Tribuna Mediana: € 60,00 + ddp

Parterre in piedi: € 46,00 + ddp

Tribuna Laterale: € 40,00 + ddp

Tribuna Alta Mediana: € 32,00 + ddp

1 settembre 2022 – TAORMINA – Teatro Antico

Platea: € 65,00 + ddp

Tribunetta Gold: € 55,00 + ddp

Cuscini numerati in cavea: € 50,00 + ddp

Cavea non numerata: € 40,00 + ddp