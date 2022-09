Ben presto Netflix con la pubblicità sarà una realtà. A fronte di abbonamenti meno costosi per la piattaforma di serie TV e film, gli utenti potranno scegliere se avere un’esperienza di visione intervallata da annunci pubblicitari. Di questa probabilità si parla da mesi e ora non ci sono particolari dubbi sul fatto che sia imminente.

Il via alla visione di Netflix con la pubblicità sembrava dover trovare la sua collocazione ad inizio del 2023, almeno in alcuni mercati pilota come gli Stati Uniti. Al contrario, secondo recentissimi rumor riportati anche da una fonte autorevole come 9to5Mac, il momento sarà anticipato di svariate settimane. Già nel mese di novembre infatti, dovrebbe essere concessa la possibilità di scegliere abbonamenti meno costosi ma con annesse promozioni agli utenti.

Perché si va verso l’anticipo del corposo cambiamento per la piattaforma? Netflix sembra essere abbastanza certa del fatto che la stessa soluzione sarà adottata da Disney Plus nel corso del mese di dicembre e dunque vorrebbe giocare di anticipo rispetto al rivale. L’accelerata dovrebbe servire insomma ad accaparrarsi nuovi clienti o a fidelizzarne di vecchi.

Solo durante il primo trimestre 2022, la nota piattaforma avrebbe perso all’incirca 200.00 abbonati e sono tanti gli sforzi profusi per recuperare terreno. Di certo l’offerta di un abbonamento Netflix con la pubblicità ma più a buon mercato potrebbe davvero fare gola a tanti e invogliarli a mantenere un profilo attivo. Andranno però valutati gli effetti degli annunci sulla visione: questi non dovranno di certo essere eccessivi, modificando sensibilmente l’esperienza di chi vuole godersi una serie TV, un film o anche un semplice documentario. Nel giro di qualche settimana, dovremmo saperne di più, anche per capire se una simile novità sarà subito resa disponibile anche nel nostro paese o solo in alcune nazioni per un test iniziale ma circoscritto.

Continua a leggere su optimagazine.com