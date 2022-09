Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori ha trovato l’amore? Impazza il gossip a fine estate e travolge uno degli attori più amati della serie tv di Rai2 e la bella ballerina e conduttrice di Amici. Proprio nelle scorse ore Elena ha pubblicato la sua foto in costume dicendosi poco propensa a lasciar andar via l’estate con Raffaella Mennoia subito pronta a ricordarle che presto dovrà tornare a lavoro nei corridoi della scuola più famosa d’Italia, ma se a trattenere la ballerina non fossero solo mare e sole ma anche un nuovo amore?

Chi la conosce sa bene quanto la ballerina sia gelosa della sua privacy e siamo sicuri che anche in questo caso non arriverà un commento a questo gossip ma i fan sui social hanno già notato strani movimenti tra i due e sono convinti che sia nato l’amore.

In particolare, il fatto che Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori si sia interessato alla danza e che lei canti canzoni dedicate al Mare ha già insospettito i fan che poi hanno notato i loro numerosi like. Whoopsee avrebbero scoperto che Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario si stanno frequentando anche se il condizionale in questi casi è d’obbligo:

“Sarebbe l’attore, secondo alcuni indizi lasciati sui social, il possibile nuovo amore di Elena D’Amario. La ballerina di Amici e l’attore, infatti, negli scorsi giorni hanno condiviso nelle loro stories su Instagram una serie di canzoni e simboli comuni che sembrerebbero far pensare a una possibile connessione. Impossibile non citare anche i like ai rispettivi post e il fatto che i due si seguano sui social, fatti più comuni, però, di quegli indizi che sembrano invece coincidere in tutto e per tutto”.

Al momento non vi sono conferme e non ci sono ancora foto che li ritraggono insieme ma siamo sicuri che la coppia è finita già nell’occhio del ciclone.