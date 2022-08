Quando l’incontro è tra un grande scrittore del Novecento, Ennio Flaiano, e una eccellente protagonista e interprete del teatro italiano, Maria Paiato, allora all’appuntamento non si può assolutamente mancare.

Giovedì 1° settembre, alle ore 21,0, nell’ambito della 34° edizione del CIVITAFESTIVAL, al Chiostro San Francesco (Civita Castellana – Vt) vedrà in scena MARIA PAIATO in Una e una notte da Ennio Flaiano. Una serata da non perdere perché l’attrice darà voce e corpo alle pagine di Flaiano, trasformando le parole scritte dall’autore abruzzese in un vibrante assolo teatrale. Fa da sfondo una Roma sempre più desolata in cui si muove la vita altrettanto desolata di Graziano e Adriano. La scrittura brillante e stimolante di Flaiano offre con disincanto uno sguardo sul mondo che lui tratta con un tono sarcastico e ironico che si potrà scrutare mediante l’indiscusso talento artistico della Paiato che condurrà il pubblico in questa magnifica narrazione.

Nel programma della 34° edizione del CIVITAFESTIVAL, con la direzione artistica di Fabio Galadini, fino all’8 settembre, si alterneranno teatro, danza, musica da camera e classica e indagini sulla grande letteratura nel Cortile della quattrocentesca fortezza del Sangallo, il trecentesco Chiostro di San Francesco, e i locali di ArtCeram Ex Chiesa Cappuccini a Civita Castellana (Vt). Nella terra dei Falisci – la Tuscia – dove risiedono le radici storiche dell’intero centro Italia. Antonello Salis, Giorgio Rossi, Viola Graziosi, Chiara Tomarelli, Livio Minafra e poi Lorenzo Terenzi vincitore del Premio Miglior Attore Roma Fringe Festival 2022: sono solo alcuni dei protagonisti di questa edizione. Diciotto appuntamenti per una programmazione artistica ricca di generi e linguaggi differenti all’interno di un prestigioso scenario architettonico che riesce a mettere in connessione e far incontrare slanci e incursioni artistiche nettamente contemporanee con riflessioni sulle radici culturali italiane.

Il programma prosegue venerdì 2 settembre, ore 21,00, sempreal Chiostro San Francesco e l’appuntamento è con un’altra brava interprete, Viola Graziosi, in scena con MEDEA, regia Giuseppe Dipasquale. Sabato 3 settembre, ore 21,00, al Chiostro di San Francesco ancora teatro con IL CIRCO CAPOVOLTO di e con Andrea Lupo. Domenica 4 settembre, sempre alle 21,00, nel Cortile Maggiore Forte Sangallo, Orchestra Giovanile Gontane di Roma, eseguiranno L. Van Beethoven Ouverture Coriolano op. 62. Lunedì 5 settembre ore 21,00 Chiostro San Francesco, Chiara Tomarelli porterà in scena BENJI di Claire Dowie, regia Pierpaolo Sepe. Martedì 6 settembre ore 21,00 Chiostro di San Francesco ancora una bella serata musicale con ANALOG TRIO, guest Antonello Salis. Mercoledì 7 settembre, ore 21, nel Chiostro San Francesco sarà in scena LITTLE SOMETHING regia e coreografia Loredana Parrella. Giovedì 8 settembre ore 21,00, è previsto il gran finale con ORCHESTRALUNATA con Bella giornata, il nuovo progetto dell’ensemble guidato dal Maestro Stecco.

www.civitafestival.it – info@civitafestival.it

Spettacoli ore 21.00, biglietti 10 euro. Prenotazione scrivendo a botteghino@civitafestival.it.