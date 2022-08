L’appuntamento con House of the Dragon in Italia, in versione doppiata, è per il 29 agosto in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su Now: l’attesissima serie HBO prequel del cult Il Trono di Spade ha debuttato anche nel nostro Paese il 22 agosto scorso, in contemporanea con gli USA, per gli abbonati Sky e ora sarà disponibile anche in italiano.

La programmazione di House of the Dragon in Italia prosegue con questa programmazione: la serie epica tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin è in onda ogni lunedì su Sky Atlantic, per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15.

La versione doppiata di House of the Dragon in Italia è disponibile dal 29 agosto, con la messa in onda del primo episodio in italiano, in prima serata alle 21:15, seguito dal secondo in prima tv assoluta in versione originale alle 22:15 sul canale 110 di Sky. Sempre disponibile in doppio audio, i dieci episodi del prequel saranno resi via via disponibili anche on demand.

Il debutto di House of the Dragon in Italia ha segnato anche per il pubblico nostrano il ritorno a Westeros, a poco più di tre anni dal finale estremamente divisivo de Il Trono di Spade. Il nuovo format HBO è ambientato 200 anni prima rispetto agli eventi citati nella serie originale: l’adattamento del romanzo di Martin (qui co-creatore e produttore esecutivo) racconta la storia della Casa Targaryen, tra intrighi, tradimenti e scontri che condurranno alla sanguinosa guerra nota come Danza dei Draghi, la battaglia per la successione al Trono di Spade. Nel cast principale Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Rhys Ifans. Ecco la sinossi diffusa da Sky:

Quando re Viserys I (Paddy Considine) tenta di nominare sua erede la giovane figlia, la principessa Rhaenyra (Milly Alcock da giovanissima, Emma D’Arcy da adulta), scatena il dissenso a corte e dà origine a una sanguinosa guerra civile: i tradizionalisti non sono pronti a vedere una donna salire sul Trono di Spade, preferendogli il fratello minore del re, il Principe Daemon Targaryen (Matt Smith), guerriero senza pari ma impulsivo e inaffidabile.

House of the Dragon è già stata rinnovata da HBO per una seconda stagione.

