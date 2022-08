Grand Hotel 4 si farà oppure no? Dopo una lunga attesa, il pubblico di Canale5 potrà finalmente vedere gli ultimi episodi della serie spagnola andata in onda in Patria ormai quasi dieci anni. L’appuntamento è fissato per le 21.20 di oggi, 26agosto, con gli ultimi due episodi dal titolo Il sacrificio e Il colera. Il cerchio si sta per stringere intorno ai colpevoli e anche solo ai bugiardi che hanno costruito la rete intorno ai personaggi e agli abitanti del nostro Grand Hotel, come andrà a finire adesso per vittime e carnefici?

Chi ha seguito le peripezie della serie sa bene che Grand Hotel 4 non ci sarà e che il pubblico dovrà accontentarsi del finale della serie in onda questa sera su Canale5. L’episodio ‘Colera’ darà il tocco finale alla serie ma con una differenza: in Patria, dopo la messa in onda dell’episodio, Antena 3 ha proposto lo speciale L’ultima notte al Gran Hotel in cui i protagonisti hanno commentato il loro tempo nella popolare serie confessando le loro impressioni riguardo al finale.

A quanto pare lo speciale che ha chiuso la serie rimarrà inedito in Italia e quindi quello di questa sera sarà un vero e proprio addio, ma cosa succederà nel finale?

Negli ultimi episodi di Grand Hotel 3, ora che Cisneros è fuggito e Diego si è gravemente ammalato di colera, Julio e Alicia hanno mano libera per lasciare l’hotel e iniziare a vivere insieme quella vita che hanno così tanto tempo desiderato ma quando lei fa visita a Diego in punto di morte e lui le fa una proposta che potrebbe cambiare tutto.

Come se non bastasse, Cisneros è messo alle strette dalla polizia, ma sa che non esiterà a vendicarsi in alcun modo mentre Belén si è riunita con Bazán per impedire ad Andrés di scoprire che ha cercato di porre fine alla sua vita. In hotel, la malattia di Diego ha contagiato più persone e Ángela cerca di convincere Doña Teresa e Alfredo che è meglio chiudere.