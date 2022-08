Continuano le nozze bis di Ben Affleck e Jennifer Lopez, sul lago di Como per una luna di miele nella tenuta italiana dell’amico George Clooney, la famosa e prestigiosa Villa Oleandra.

Ben Affleck e Jennifer Lopez sul lago di Como

Con la gita di Jennifer Lopez sul lago di Como insieme al marito, continuano le visite della popstar nel Belpaese. Durante l’estate, infatti, J.Lo è stata a Capri insieme a Ben per un evento benefico al quale hanno partecipato tanti altri vip, tra qui Leonardo Di Caprio.

A questo giro, dopo la prestigiosa cerimonia per le nozze bis nella tenuta di Ben Affleck, la coppia si è spostata nuovamente in Italia per trascorrere la luna di miele.

Alcuni residenti riferiscono che la coppia avrebbe cenato presso un hotel con vista lago, senza assolutamente sottrarsi alle attenzioni dei fan che a più riprese hanno chiesto loro un selfie o un autografo. Dopo la cena, Jennifer Lopez e Ben Affleck avrebbero fatto ritorno a Villa Oleandra a bordo di un motoscafo privato.

La visita a Menaggio e la fila per un gelato

Ancora, sempre secondo alcuni residenti, Jennifer e Ben hanno visitato il piccolo comune di Menaggio. Nonostante la presenza delle guardie del corpo, la coppia ha passeggiato per le vie del centro senza problemi, arrivando a fare la fila per prendere un gelato senza corsie preferenziali.

Differentemente dal primo viaggio di nozze in occasione del primo “sì” – la coppia aveva scelto le bellezze di Parigi – nella luna di miele di Jennifer Lopez al lago di Como con il marito Ben Affleck non sono presenti i figli.

Villa Oleandra, la meravigliosa tenuta di George Clooney, continua ad ospitare vip di calibro internazionale: in passato ha dato alloggio a Cindy Crawford e Brad Pitt, ma anche a Matt Damon e tantissimi altri nomi eccellenti.

