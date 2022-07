Il grande giorno dell’arrivo di Jennifer Lopez a Capri è oggi: giovedì 28 luglio, con il marito Ben Affleck ma anche tanti altri invitati che approderanno all’Isola Azzurra per un grande evento.

Jennifer Lopez a Capri

Un hype era nell’aria almeno dalle prime settimane di giugno, quando la notizia dell’arrivo di Jennifer Lopez a Capri era diventata di interesse internazionale.

La popstar e imprenditrice di Jenny From The Block è sarà la regina della serata internazionale dell’Unicef che si terrà sabato 30 luglio presso la Certosa di San Giacomo, un evento benefico organizzato dall’atelier LuisaViaRoma.

Per l’occasione Jennifer Lopez – scrive Corriere della Sera – trascorrerà le sue vacanze sull’Isola Azzurra e alloggerà in una mega villa da 30 camere. Il suo arrivo a Capri è stato in gran segreto, con le guardie del corpo e il team al suo seguito.

Gli invitati

Non solo J.Lo e il marito: allo spettacolo privato di sabato 30 luglio, a Capri, sono attesi anche altri nomi eccellenti dello star system.

Non mancheranno Leonardo Di Caprio e Jamie Foxx, già presenti sull’isola. I due attori di Django hanno partecipato a una serata all’Anema e Core in cui si sono scatenati in una performance canora con Foxx come grande interprete del successo di Kanye West Gold Digger. Di Caprio si è mantenuto più moderato, limitandosi a riprendere il collega con il telefonino.

Inoltre, sul palco con Jennifer Lopez saliranno Sofia Carson, Diplo e DJ Cruz, ma i nomi non sono finiti: alla cena e all’asta benefica saranno presenti Jared Leto, Lara Stone, Naomi Campbell, Natalie Emmanuel, la madre di Elon Musk.

Ancora, ci sarà spazio per i grandi nomi italiani come Sangiovanni e l’attrice Matilde Gioli.

Ospite d’onore della scorsa edizione del gran gala dell’Unicef era Andrea Bocelli. Anche quest’anno Capri diventa la meta più ambita dalle star internazionali.

