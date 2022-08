A 2 mesi dal lancio della nuova edizione dello show di Milly Carlucci, ecco svelati i nomi dei concorrenti: dopo la conferma della presenza di Iva Zanicchi, a Ballando Con Le Stelle ci sarà anche Nino D’Angelo, ma non solo.

Nino D’Angelo e Iva Zanicchi a Ballando Con Le Stelle

L’anteprima con i nomi dei concorrenti arriva dal Fatto Quotidiano che riprende l’esclusiva di Dagospia con tutti i nomi dei partecipanti.

Nino D’Angelo e Iva Zanicchi saranno l’unica delegazione musicale a presentarsi nell’inedita veste di ballerini per la nuova edizione di Ballando Con Le Stelle.

Insieme a loro ci sarà Ema Stokholma, DJ e voce di Radio 2. La nuova stagione di Ballando Con Le Stelle partirà l’8 ottobre. Per il momento i 3 artisti non hanno commentato la loro partecipazione. Solo la Zanicchi, quando a giugno ha dato l’annuncio della sua presenza nel cast, ha dichiarato: “Vado a Ballando con le Stelle e vado a ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock and roll”.

Gli altri concorrenti

Oltre alla delegazione musicale, il cast di Ballando Con Le Stelle include nomi eccellenti dello sport, della televisione e del giornalismo. Ci sarà, infatti, Luisella Costamagna già conduttrice di Agorà.

Altro nome del giornalismo sarà Giampiero Mughini. A proposito di sport, invece, ci sarà il campione di nuoto Alex Di Giorgio. Dalle stanze più prestigiose della televisione troveremo la conduttrice Marta Flavi e lo chef Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli che è già giudice della gara. Tra di loro anche Paola Barale.

Ancora, c’è spazio per il cinema: tra i concorrenti troviamo Enrico Montesano, Rosanna Banfi e Alessandro Egger (storico volto della Kinder), e ci sarà anche Gabriel Garko.

Oltre a Nino D’Angelo e Iva Zanicchi, a Ballando Con Le Stelle ci saranno dunque i volti più importanti dello spettacolo italiano.

Continua a leggere su optimagazine.com