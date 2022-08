Sta diventando virale in queste ore la lettera di Maria Luisa Busi con dimissioni dal TG1. Un gesto forte da parte della giornalista, a quanto pare contrariata rispetto alla linea editoriale seguita dal telegiornale. Il post diventato virale su Facebook, infatti, ci racconta la storia di un volto noto del giornalismo italiano che avrebbe deciso di rinunciare ad una posizione privilegiata per coerenza. Insomma, una vicenda che va approfondita, perché se da un lato si parte da contenuti veri, realmente messi nero su bianco dalla diretta interessata, al contempo la mancata contestualizzazione della storia fa tutta la differenza del mondo.

Cosa non torna sulla lettera di Maria Luisa Busi con dimissioni dal TG1: ultimi riscontri

Non una vera e propria bufala, come quelle che abbiamo trattato sul nostro sito negli ultimi tempi, ma una vicenda che va assolutamente contestualizzata oggi 22 agosto 2022. Cosa va precisato a proposito della lettera di Maria Luisa Busi con dimissioni dal TG1? Chi la ricondivide in queste ore, a quanto pare non sa che la vicenda risalga in realtà al 2010. Dunque, se da un lato la lettera è vera, con la giornalista seccata dal fatto che il telegiornale da lei condotto troppo spesso non abbia dato spazio alle donne e al tema dell’occupazione, al contempo da quel momento sono successe tante altre cose.

Basti pensare al fatto che le persone alle quali era diretta la sua critica ormai sono state rimosse dalle rispettive posizioni, senza dimenticare che la stessa Maria Luisa Busi sia tornata in “squadra” alcuni anni dopo. Non è un caso che sia diventata vicedirettrice del TG1 nel 2016, ricoprendo alla grande la carica a partire da quel momento. Insomma, contestualizzando al meglio i fatti, viene fuori che le motivazioni della giornalista siano state fraintese. A detta di chi si occupa di fact checking, in tanti vedono erroneamente il gesto come una risposta alla gestione editoriale sul tema vaccini e green pass.

Insomma, occorre inquadrare meglio una vecchia lettera di Maria Luisa Busi con dimissioni dal TG1.

