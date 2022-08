Non poteva certo mancare il tormentone di Ferragosto, con tanto di fake news su Fabri Fibra morto. Vi dico subito che al momento della pubblicazione del nostro articolo ancora non è chiaro come abbia preso piede questa storia, ma è certo che sui social in tanti si stiano ponendo domande sulle sue condizioni. Nessun incidente e nessun annuncio in merito a fantomatici problemi di salute, al punto che alcune settimane fa abbiamo parlato sul nostro sito di alcune sue apparizioni. Senza contare che ieri è stato protagonista di un evento organizzato ad Olbia.

Fate attenzione alla fake news su Fabri Fibra morto: la bufala sta prendendo piede in Italia

Dunque, occorre fare molta attenzione alla fake news su Fabri Fibra morto, in quanto in tanti stanno credendo ad una notizia del tutto priva di riscontri in queste ore. Come sempre avviene in queste circostanze, basta creare un post farlocco, per poi farlo girare nelle pagine e nei gruppi dove ha maggiori probabilità di diventare virale. Tante persone tendono a non approfondire determinate notizie, finendo per ricondividerle e dando in questo modo origine alla bufala del momento. Spesso e volentieri incentrata sulla dipartita del personaggio famoso di turno.

Per quanto mi riguarda, non posso far altro che smentire nel modo più assoluto la notizia di Fabri Fibra morto. Dando uno sguardo ai giornali più autorevoli e ai canali social del diretto interessato, infatti, non appare alcun riscontro in merito. Dunque, tanto rumore per nulla, con relative rassicurazioni per i fan del 45enne. Vivo e vegeto, ma al contempo finito al centro di una catena sui social che si fa davvero fatica a spiegare. Nella speranza che questo fenomeno prima o poi venga messo da parte.

Insomma, niente Fabri Fibra morto e solita bufala demenziale che ha preso piede su Facebook.

Continua a leggere su optimagazine.com