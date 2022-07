Poca partecipazione, poca empatia: Rhove interrompe il concerto e lascia il palco deluso. È quanto accaduto durante la sua ultima esibizione, con il rapper costretto a redarguire i fan che non stavano partecipando con trasporto alla sua performance. Rhove, all’anagrafe Samuel Roveda, trovandosi in solitudine nel bel mezzo di una canzone, ha sfogato la sua frustrazione al microfono:

“Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto e non esiste che all’ultima canzone stiate fermi. Non esiste ragazzi! Il concerto è finito adesso e non avete ancora saltato un ca**o!“.

Prima di lasciare il palco, Rhove ha tuonato: “È un problema. Mi dispiace ragazzi, divertitevi un po’ di più, ciao”. Il pubblico, interdetto, ha chiesto in corso al rapper di non lasciare il palco ma l’appello è rimasto inascoltato. Nelle ore successive Rhove è ritornato sull’argomento in una storia Instagram con queste parole:

“Purtroppo pretendo tanto da me e vedendo un gruppo di persone che sotto al palco non mi dava segnali, mi sono demoralizzato e ho detto quelle cose. Grazie a chi capisce e bella per tutto il resto dei ragazzi che stavano spaccando tutto. Ripeto, mi spiace per la gente che in prima fila sta col muso come se fosse un funerale. Shallatevi!”.

Secondo il suo racconto, quindi, Rhove si sarebbe demoralizzato nel vedere che una parte del pubblico non ballava sulla sua musica. Così la voce di Compliquè ha preferito gettare la spugna. Il suo gesto e il suo sfogo sui social, tuttavia, hanno suscitato non poche reazioni.

Alle battute ironiche si sono unite le riflessioni. Una di queste arriva dai Pinguini Tattici Nucleari, che sempre sui social hanno commentato il gesto e le parole di Rhove puntando il dito contro “video aberranti di cantanti”. La band di Giovani Wannabe non cita esplicitamente Rhove, ma è più che palese che il messaggio sia rivolto al rapper di Rho. Ecco la loro replica:

“Siamo ritornati finalmente alla musica dal vivo e mi è capitato di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro? Quando si parla di gavetta, si parla anche di questo: le serate con davanti 50 persone disinteressate che ti devi conquistare da solo, ti insegnano prima di tutto il rispetto. E poi il mestiere. Fare i concerti e fare le hit sono due cose diverse: e questi mesi strani ce lo dimostrano ampiamente”.

Per il momento Rhove non è tornato sull’argomento. Nelle sue storie Instagram sono comparsi nuovi video in cui lo vediamo esibirsi di fronte ad un pubblico partecipe, quasi per esorcizzare la brutta esperienza che lo ha segnato nell’ultimo live.

Continua a leggere su optimagazine.com