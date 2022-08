Una clamorosa indiscrezione fa il giro dei social oggi. Parte dalle pagine di un noto settimanale, in edicola questa settimana. Si parla di Tiziano Ferro a Sanremo 2023, in gara tra i Campioni. Ma quali sono le reali possibilità di vederlo in gara?

Il settimanale Oggi lancia l’indiscrezione secondo la quale si starebbe lavorando per avere Tiziano Ferro in Riviera il prossimo febbraio. L’artista di Latina tornerebbe a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo ma non come ospite. Ciò che si legge è l’ipotesi di una partecipazione di Tiziano Ferro a Sanremo 2023 come cantante in gara tra i Big.

Amadeus – direttore artistico della kermesse canora anche per il prossimo anno – non ha mai nascosto la sua stima per Tiziano Ferro. L’artista ha inoltre sta lavorando a nuovi brani, da racchiudere in un nuovo disco che ha già un titolo e una data di uscita. Proprio la release del nuovo album ci potrebbe portare verso la smentita.

Il Mondo è Nostro – questo il titolo del disco di Tiziano Ferro – uscirà infatti il pessimo 11 novembre. La partecipazione di Tiziano Ferro a Sanremo 2023 potrebbe essere poco coerente con questa data di uscita. L’artista infatti non è solito proporre ristampe con l’aggiunta di un solo inedito e risulta quantomeno particolare l’ipotesi del rilascio di una nuova fantomatica versione del disco dopo il Festival.

Tiziano Ferro, inoltre, a Sanremo ha sempre partecipato fuori concorso, ossia come super ospite italiano. E questo è il ruolo in cui vorremmo sempre vederlo: fuori dalla competizione, a presentare nuovi brani o un medley di successi ma senza sottoporsi a voti e giudizi. Perché Tiziano Ferro a Sanremo ha sempre dimostrato di disputare una gara a parte, e di vincerla sempre senza se e senza ma.

L’artista, poi, non ha mai ipotizzato una sua partecipazione in concorso. Ciò ci porta a ipotizzare che le voci che lo vedrebbero all’Ariston potrebbero trovare effettivo fondamento solo in una ospitata fuori gara. Ma staremo a vedere.