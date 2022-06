Tiziano Ferro su Il Mondo è Nostro scrive: “Uno dei dischi più complessi della mia vita”. Si tratta del suo nuovo album di inediti il cui rilascio è programmato per il prossimo 11 novembre. La data di uscita è nota ormai da diversi mesi ma solo oggi Tiziano Ferro ha comunicato di aver terminato i lavoro sul nuovo disco, uno di quelli più complessi della sua carriera.

Torna sui social per condividere uno scatto. Fa ritorno su Instagram e Facebook dopo essere diventato papà di due bambini con il marito Victor Allen. In quel momento aveva chiesto di rispettare la privacy dei neonati ed è tornano in rete solo per condividere con i fan una grande notizia: Il Mondo è Nostro è pronto. Le canzoni sono state registrate, la tracklist è chiara.

Prima del rilascio ufficiale in tutto il mondo, solo gli ultimi ritocchi che porteranno ad una versione italiana in uscita l’11 novembre e ad una versione per il mercato latino (in spagnolo) in uscita in una data da definire, solitamente successiva a quella del disco in italiano.

Poche le anticipazioni a proposito di ciò che troveremo nell’album. Tiziano Ferro lo definisce “Uno dei dischi più complessi della mia vita” ma è presto per parlare di singoli e di anticipazioni. In attesa di poter aggiungere ulteriori dettagli, l’artista augura a tutti una serena estate, estate che non sarà quella del suo ritorno in tour negli stadi. I concerti di Tiziano Ferro sono stati infatti posticipati al 2023: li recupererà quando il nuovo disco sarà giù uscito per inserire in scaletta anche alcuni dei nuovi brani.

“Dopo mesi travolto da meravigliosi eventi più grandi di me, ho appena finito uno dei dischi più complessi della mia vita. Le cose potenti arrivano senza farsi troppo annunciare. E non le fermi. Come la pioggia, come l’amore, che ti tiene sveglio e vai comunque avanti. Pronti a tornare?Intanto spero sia un’estate serena”, le parole di Ferro sui social.