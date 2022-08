She Hulk su Disney+ è la nuova serie Marvel che introduce una nuova super eroina: Jennifer Walters, avvocatessa trentenne e cugina del più noto Bruce Banner.

Noi di OptiMagazine abbiamo visto i primi quattro episodi (in totale sono nove) e ciò che segue è una recensione no spoiler.

She-Hulk: Attorney at Law segue le vicende di Jennifer Walters mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri. La serie unisce lo stile classico della commedia al legal drama con freschezza e leggerezza.

Almeno i primi quattro episodi appaiono a sé stanti con il classico “caso della settimana”: rivediamo alcuni veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo che riprende i panni di Hulk e aiuta Jennifer nel processo di auto-controllo del suo Hulk interiore (anche se alla nostra protagonista non serve, come spiegherà lei stessa, perché è in grado di gestire da sola la sua trasformazione); c’è anche Tim Roth che torna nel ruolo di Emil Blonsky/Abominio, e si affida a Jennifer per aiutarlo in qualcosa di… Bizzarro; infine rivediamo Benedict Wong nel ruolo di Wong, presente in almeno due episodi come personaggio che fa da spalla alla protagonista.

Tatiana Maslany è certamente un elemento per cui vale la pena seguire She Hulk su Disney+: ottima in parte, autoironica, l’attrice prende sul serio il suo ruolo e dialoga col pubblico e la rottura della quarta parete non è invasiva, ma avviene al momento giusto. A volte basta un semplice sguardo, qualche parola, per far capire i suoi sentimenti, che siano di rabbia, sconforto o anche d’amore.

Il tono di She Hulk è scanzonato, spassoso, e mezz’ora a episodio passa molto tranquillamente. Tuttavia, il potenziale c’è ma non viene sfruttato: guardando gli episodi ci si intrattiene, però a un certo punto viene da chiedersi: okay, ma dov’è il senso di tutto questo? She Hulk può funzionare come serie indipendente senza necessariamente collegarsi agli altri Marvel?

Come ormai è capitato in questa Fase 4 del MCU, la Casa delle Idee sembra ormai puntare più sulla quantità che sulla qualità (film e serie tv cominciano ad affollare un po’ troppo lo schermo), e si dovrà, prima o poi, fare i conti con quanto prodotto finora. She Hulk su Disney+ non fa eccezione: la serie fa il suo lavoro come un buon cinecomic, ma se cercate qualcos’altro di serio, allora astenetevi dalla visione.

