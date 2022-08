Das Boot 4 ci sarà? Prima di scoprilo, il finale della terza stagione vi aspetta stasera con gli ultimi due episodi in onda il 16 agosto. La serie racconta il secondo conflitto mondiale con la nuova stagione che ripercorre gli orrori della guerra dall’inedito punto di vista dell’esercito tedesco e delle sue flotte sottomarine. La serie intreccia diverse storie, spostandosi dalle acque di La Rochelle a Lisbona fino a Kiel.

Si parte dall’episodio 3×09 dal titolo Strategie:

Klaus Hoffmann insegue l’agente tedesco Weiss e scopre informazioni preziose. L’U-949 è sotto attacco dal cacciatorpediniere di Swinburne, finché il comandante Buchner non pensa a una manovra.

Nel finale di stagione, l’episodio intitolato L’insostenibile peso della verità:

L’U-949 raggiunge il Portogallo e scarica l’oro. Quando Ehrenberg torna a Kiel, ritrova Greta con suo marito. Klaus Hoffmann e Forster raggiungono il loro obiettivo con un ricatto.

Das Boot 4 ci sarà: le riprese della quarta stagione sono già in corso, e la messa in onda dovrebbe essere prevista su Sky nella primavera del 2024. Sarà una stagione più corta, secondo le indiscrezioni solo sei episodi, che potrebbe essere quelli conclusivi per la serie tv.

Nel cast di Das Boot 3 su Sky: Franz Dinda (The Cloud) nei panni del capo ingegnere Robert Ehrenberg, Tom Wlaschiha (Il Trono di Spade, Stranger Things) in quelli dell’ufficiale della Gestapo Hagen Forster, Rick Okon (Romeos) in quelli del giovane ufficiale Klaus Hoffmann e Ernst Stotzer in quelli di suo padre Wilhelm; Ray Stevenson interpreta l’alto ufficiale britannico Swinburne, nuovo tenutissimo nemico di Ehrenberg. Altra new-entry nel cast Jo Hartley nei panni Daisy Swinburne.

Das Boot 3 su Sky è disponibile in esclusiva e in streaming solo su NOW dal 19 luglio.

Continua a leggere su optimagazine.com.