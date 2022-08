Quando si terrà il funerale di Piero Angela? Quando sarà allestita la camera ardente e dove? All’ultimo saluto al divulgatore non manca ormai molto: ci ha lasciato sabato 13 agosto, a 93 anni. A darne il triste annuncio è stato il figlio Alberto, attraverso un messaggio sui social.

Per la famiglia, la giornata di ieri ha comportato anche l’organizzazione del funerale, un funerale laico il cui significato è perfettamente coerente con la vita scelta da Piero Angela. Un uomo devoto alla scienza, che nulla aveva a che fare con la Fede, infatti, non poteva che essere salutato attraverso un rito funebre civile.

Il funerale di Piero Angela e la camera ardente in Campidoglio

Si terrà martedì 16 agosto il funerale di Piero Angela. Il giornalista e conduttore verrà celebrato attraverso un funerale laico che non prevede il coinvolgimento di entità religiose. Non si terrà quindi in chiesa.

Il funerale di Piero Angela è fissato per le ore 16.00 a Roma, nella stessa giornata verrà allestita la camera ardente in Campidoglio, a partire dalle ore 11.30 e aperta fino alle ore 19.00. Per accedere alla camera ardente bisognerà recarsi presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola).

L’assessore alla Cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor, presenzierà alla cerimonia. Sarà lui ad accogliere il feretro di Piero Angela intorno alle ore 10.30 di martedì 16 agosto, per poi aprire la sala della Protomoteca al pubblico dalle ore 11.30.

I funerali laici si terranno in Campidoglio, una scelta espressa da Piero Angela stesso nelle sue ultime volontà.

Continua a leggere su optimagazine.com.