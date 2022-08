Non sarà trasmesso il funerale di Piero Angela in diretta TV ma solo la camera ardente, stando a quanto è noto al momento. Il collegamento su Rai1, martedì 16 agosto all’interno dello speciale TG1.

L’ultimo saluto al divulgatore e conduttore Rai sarà trasmesso in televisione, sul canale che ha sempre accolto i suoi programmi di divulgazione scientifica e culturale. Su Rai1 Piero Angela è stato grande protagonista con il suo Superquark, e Rai1 trasmetterà l’ultimo saluto.

Il funerale di Piero Angela non sarà in diretta TV ma sul primo canale Rai, martedì 16 agosto dal Campidoglio, verrà trasmessa un’ora dalla camera ardente. Un funerale laico, questo la scelta della famiglia, che ha seguito le ultime volontà di Piero Angela, un uomo che ha creduto nella scienza ma mai nella fede. Da qui quindi la decisione di non salutarlo attraverso una funzione religiosa ma un rito funebre civile che si terrà in Campidoglio.

Sempre in Campidoglio verrà allestita la camera ardente, dalle ore 11.30 del mattino, aperta a tutti. I dettagli sulla visita alla camera ardente di Piero Angela in Campidoglio.

Ad accogliere il feretro, ci sarà Miguel Gotor, l’assessore alla Cultura del Comune di Roma. A lui anche il compito di presenziare il rito funebre successivo.

Il funerale di Piero Angela in diretta TV

Il funerale di Piero Angela in diretta TV? Stando a quanto è noto nel momento in cui si scrive l’articolo, il funerale di Piero Angela non verrà trasmesso dalla Rai in diretta. Verrà invece trasmessa la camera ardente, con un collegamento a cura del Tg1 con Giorgia Cardinaletti.

L’appuntamento sul primo canale Rai è dalle ore 11.15 alle ore 12.30, momento in cui verrà mostrato l’accoglimento del feretro da parte dell’assessore alla Cultura del Comune di Roma e le prime visite nella camera ardente allestita in Campidoglio.

Il funerale si terrà invece nel pomeriggio e stando a quando è noto, non verrà tramesso in TV. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in caso di cambiamenti.

