Alberto Angela dedicherà una puntata speciale di Ulisse al padre Piero Angela: così annuncia Rai Pubblicità nei palinsesti di inizio 2023. A pochi mesi dalla morte del grande divulgatore scientifico, che ci ha lasciato all’età di 93 anni lo scorso agosto, la rete ammiraglia si prepara a organizzargli una serata evento.

Chi meglio di Alberto Angela, suo figlio, da cui ha ereditato il sapere scientifico, poteva essere al timone di questo speciale? Secondo le prime informazioni, la puntata evento di Ulisse ripercorrerà la vita e la carriera di Piero Angela: dai suoi esordi come cronista in Rai, alla conduzione su Rai2, passando per i collegamenti dall’America per le operazioni nello spazio; concludendo poi con il suo successo sul piccolo schermo negli anni Novanta grazie a Quark e Superquark, programma culturale andato in onda fino alla sua morte. Lo speciale di Ulisse ovviamente racconterà anche il percorso da musicista di Piero Angela.

Ancora sconosciuta la data di messa in onda di questa serata evento, ma contiamo nei primi mesi del 2023. In questo ultimo periodo, Alberto Angela ha girato la nuova puntata di uno dei suoi programmi più amati, Stanotte a…; per il Natale, il conduttore e divulgatore scientifico ha realizzato uno speciale su Milano, che sarà trasmesso su Rai1 proprio la sera del 25 dicembre.

La morte di Piero Angela ha lasciato tutti senza parole. La sua scomparsa è stata accompagnata da una lettera-testamento in cui il giornalista e saggista ha voluto rivolgere un pensiero a tutti quelli che l’hanno seguito in quella che definisce “un’avventura straordinaria”. Nonostante fosse malato, Angela è riuscito a terminare i suoi programmi televisivi, tra cui Superquark, con l’ultima puntata trasmessa il 24 agosto, undici giorni dopo la sua morte.

“Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese”, così concludeva Piero Angela nel suo messaggio d’addio.

