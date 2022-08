A Piero Angela un funerale laico, il significato è molto semplice. Si tratta di un rito funebre destinato alle persone non credenti, che quindi non si tiene in chiesa ma in forma laica. La forma laica comporta che non sia un sacerdote a celebrare il rito funebre.

Piero Angela è morto a 93 anni lasciando un grande vuoto. Giornalista e divulgatore, Piero Angela non era un uomo che professava la Fede, motivo per cui la famiglia ha optato per il funerale laico, rispettando le ultime volontà di Angela. Si terrà martedì 16 agosto alle ore 16.00 a Roma e l’ultimo saluto sarà preceduto dalla camera ardente in Campidoglio, allestita alle ore 11.30 e aperta fino al funerale laico. I dettagli sul funerale di Piero Angela e sull’ingresso alla camera ardente.

A seguire, Piero Angela verrà sepolto. Sarà ricordato anche a Viterbo, dove la sindaca sindaca Chiara Frontini gli dedicherà uno spazio, affinché la sua memoria rimanga sempre viva in città e il suo vissuto sia di esempio per tutti i vivi.

La scelta motivata “affinché la memoria si nutra dei grandi uomini che hanno lasciato il segno. Angela ha aperto a generazioni di italiani, di tutte le età, tante porte sul mondo della conoscenza, ha formato intere generazioni di donne e di uomini alla cultura scientifica generale sapeva raccontare in maniera semplice e alla portata di tutti le bellezze e la cultura del nostro Paese, facendole conoscere al mondo”.

Funerale laico, il significato

L’ultimo saluto a Piero Angela non verrà celebrato attraverso un rito religioso. Per lui si svolgerà un funerale laico, il cui significato ha il sapore di una scelta che ha caratterizzato l’intera vita del divulgatore.

Devoto alla scienza, Piero Angela non verrà affidato a Dio. Il funerale laico consente infatti di celebrare la scomparsa di un uomo attraverso un rito funebre in forma civile, che prescinde dalla Fede e dal Credo, e che non prevede la presenza di elementi religiosi.

