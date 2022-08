È morto Piero Angela, lo scrive il figlio sui social.

Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, con un post su Facebook oggi, sabato 13 agosto: “Buon viaggio papà”, le sue parole. Condivide una foto del papà, che ha lasciato questa vita, dopo una lunga carriera televisiva. I due hanno condiviso momenti della vita familiare e non solo: Piero e Alberto Angela hanno condiviso anche importanti esperienze televisive nei programmi di divulgazione più seguiti.

Nato il 22 dicembre 1928, Piero Angela è morto a 93 anni di età a Cagliari. Nella sua vita è stato un importante giornalista, conduttore televisivo saggista e divulgatore scientifico.

Del suo ruolo di divulgatore, Piero Angela diceva: “Ho sempre cercato, nelle mie trasmissioni, di inserire elementi di “incontro” col pubblico, dal linguaggio alle “trovate”, dagli esempi alle “battute”, rifiutando quella finta “serietà” tanto cara all’ufficialità italiana in ogni campo. Io penso che la serietà debba essere nei contenuti, non nella forma”.

Aveva poi precisato: “Quando un lettore (o ancor più un telespettatore) non capisce, la colpa non è sua: ma di chi non ha saputo comunicare. Cioè dell’autore. È stato lui a cacciarlo via. […] quando sono in moviola, se ho dei dubbi sulla chiarezza di un passaggio o di una sequenza, chiamo il primo che passa nel corridoio (un montatore, una segretaria, un passafilm), mostro la sequenza e chiedo il loro parere. Se vedo un’ombra di dubbio nei loro occhi, rismonto e ricomincio da capo. Perché vuol dire che avevo sbagliato io”.

Questi gli obiettivi che si era prefissato con il suo seguitissimo SuperQuark, il programma di divulgazione da lui ideato e condotto dal 1995.