Anne Heche è morta? Circola da ore la notizia della presunta morte dell’attrice ma a chiarire quelle che sono le condizioni di salute ci ha pensato la sua famiglia mandando ancora di più in crisi milioni di fan che speravano in una pronta guarigione. Secondo un suo portavoce, contattato dal sito americano Tmz sembra che l’attrice sia in vita solo perché collegata alle macchine e che la famiglia stia pensando di dare il permesso di staccarla per donare i suoi organi.

Intanto la polizia di Los Angeles ha stabilito che prima dell’incidente Anne Heche aveva assunto cocaina e fentanyl. Chi ha seguito il caso sa bene che l’attrice si era schiantata con la sua auto contro una casa e se in un primo momento si era parlato di condizioni stabili e ustioni gravi, adesso sembra che l’attrice avrebbe una grave lesione cerebrale anossica e una lesione polmonare significativa che richiede ventilazione meccanica.

Il portavoce ha riferito che la famiglia non si aspetta che l’attrice sopravviva e che c’è già un piano per la donazione degli organi: “Si tratta di una sua volontà e viene tenuta in vita per gli organi”. Al momento non si può fare altro che sperare che la situazione migliori anche se sembra che il suo destino sia ormai segnato. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale riguardo a quello che sarà il futuro dell’attrice e la decisione della famiglia che continua a chiedere il rispetto della privacy.