Chi ha visto il video girato subito dopo l’incidente pensava che le sue condizioni non fossero molto critiche ma in realtà le cose stanno diversamente, come sta Anna Heche quindi? Nonostante le richieste di riserbo giunte dalla famiglia nelle scorse ore, è il suo portavoce a parlare delle condizioni critiche in cui versa l’attrice che, a quanto pare, dal suo arrivo in ospedale non ha più riprese conoscenza.

Secondo quanto riporta Variety, Anne Heche è entrata in coma dopo l’incidente dello scorso 5 agosto e il suo rappresentante ha spiegato che si trova “in condizioni estremamente critiche. Ha una lesione polmonare significativa che richiede ventilazione meccanica e ustioni che richiedono un intervento chirurgico”.

Nei giorni scorsi lo stesso aveva rivelato che l’attrice si trovava in condizioni stabili aggiungendo anche che la sua famiglia ha chiesto il rispetto della privacy in questo momento difficile. La situazione potrebbe migliorare nelle prossime ore o addirittura peggiorare e questo lascia amici, famiglia e fan in apprensione.

Anne Heche è stata ricoverata in ospedale venerdì dopo essersi schiantata con la sua auto contro una casa ma la situazione è peggiorata quando che il mezzo è andato in fiamme. Secondo le prime informazioni sembra che l’attrice poco prima era rimasta coinvolta in un incidente in un vicino complesso di appartamenti e quando qualcuno ha tentato di prestarle soccorso, lei ha messo in moto l’auto andando via.

L’incidente è avvenuto mentre Heche si stava preparando per promuovere il suo ruolo nel film drammatico di Lifetime “Girl in Room 13” e proprio questa settimana era prevista la sua partecipazione al tour stampa della Television Critics Association per pubblicizzare il progetto. Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità sul suo stato di salute o, almeno, lo si spera.