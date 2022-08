Sono stati appena presentati i Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, chiamati a rinnovare la linea degli smartphone pieghevoli del colosso di Seul. Il primo dei de integra uno schermo interno Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X da 7.6 pollici e risoluzione di 2176 x 1812 pixel e refresh rate a 120Hz (vetro Gorilla Glass Victus+). C’è anche uno schermo esterno Infinity-O da 6.2 pollici con risoluzione 2316 x 904 pixel, mentre il tutto è spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 12GB di RAM LPDDR5X e 256/512GB di storage interno (alcuni mercati potranno scegliere anche il modello da 1TB).

Il Samsung Galaxy Z Fold 4 include anche un comparto fotografico posteriore composto da un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8, OIS, Dual Pixel AF), da un ultra-wide da 12MP (apertura f/2.2 con sensore da 1.12 µm) e da un teleobiettivo da 10MP (f/2.4 1.0 µm, OIS, PDAF e zoom ottico 3x). La fotocamera frontale presenta un sensore singolo da 10MP sotto lo schermo. La batteria del pieghevole ha una capacità di 4400mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W e wireless 2.0. Non mancano il lettore di impronte digitali sul bordo del corpo ed il supporto eSIM. Il Samsung Galaxy Z Fold 4 include la certificazione IPX8 e la compatibilità con la SPen. Le dimensioni sono pari a 155,1 x 67,1 x 15,8mm da chiuso e di 155,1 x 130,1 x 6,3 mm da aperto. Il peso è di 263gr. Le colorazioni in cui il terminale viene reso disponibile sono Graygreen, Phantom Black, Beige, Burgundy (quest’ultimo solo sullo shop ufficiale dell’OEM asiatico). Il device ha in seguenti prezzi: 1879 (12/256GB), 1999 (12/512GB) e 2249 euro (12GB/1TB).

Il Samsung Galaxy Z Flip 4 pure pare essere molto interessante: schermo Dynamic AMOLED Infinity Flex da 6.7 pollici e risoluzione di 2640 x 1080 pixel con refresh rate a 120Hz e Gorilla Glass Victus+. Lo schermo secondario è un SuperAMOLED da 1.9 pollici con risoluzione da 260 x 512 pixel e consente di non aprire lo smartphone se non strettamente necessario. Sotto il cofano troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, con 8GB di RAM 128GB di memoria interna (ci sono anche modelli da 256 e 512GB). La batteria ha una capacità da 3700mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W e wireless 2.0. La fotocamera posteriore è doppia: sensore principale da 12MP (f/1.8, 1.8 µm e OIS) e ultra-wide da 12MP (f/2.2, 123° 1.12 µm). La fotocamera frontale è da 10MP. Le dimensioni ammontano a 84,9 x 71,9 x 17,1 mm, da chiuso, e di 165,2 x 71,9 x 6,9 mm, da aperto, con un peso di 187 gr. Il device è DualSIM con eSIM e presenta anch’esso la certificazione IPX8. Le colorazioni disponibili sono Bora Purple, Graphite, Pink Gold, Blue Bespoke Edition con fronte/retro Yellow, White, Navy, Khaki, Red, telaio Silver, Black, Gold. I prezzi del Samsung Galaxy Z Flip 4 sono i seguenti: 1149 (8/128GB), 1199 (8/256GB) e 1329 euro (8/512GB), con arrivo sul mercato dal 25 agosto.

