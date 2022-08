Di Iva Zanicchi sappiamo tutto, a volte anche più di quello che dovremmo sapere, ma questa volta è successo qualcosa di inaspettato che davvero ha superato ogni limite, ma di cosa si tratta? Chi segue il profilo Instagram dell’Aquila di Ligonchio sa bene che nelle scorse ore, nelle sue storie, è comparsa una foto che la ritraeva sul divano di casa intenta a fare un riposino pomeridiano.

Fin qui tutto nella normalità se non fosse che Iva Zanicchi è apparsa senza intimo in quella foto e con il vestito sollevato. La foto ha fatto subito il giro del wb salvo scomparire oggi soprattutto da quando la cantante e conduttrice, è riuscita a rimettere mano al suo account Instagram spiegando che si è trattato di uno brutto ‘scherzo’ per mano di un hacker.

Secondo quanto ha spiegato Iva Zanicchi sembra che la foto sia stata pubblicata a sua insaputa da un hacker che era riuscito a rubare il suo account. Inoltre sembra che lo scatto era stato opportunamente modificato con l’intento di creare scandalo. Il risultato è che in molti oggi si sono fiondati sul profilo Instagram per cercare di capire cosa è successo davvero.

Nelle stories di Instagram, Iva Zanicchi ha poi spiegato: “Mi hanno hackerato il telefono e sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati, a mia insaputa. Lo considero un brutto scherzo che mi auguro non ricapiti. Ringrazio i miei collaboratori per aver provveduto a recuperare l’account”. Tutto è bene quel che finisce bene ma, intanto, Iva Zanicchi è finita al centro di questo ‘tormentone’ estivo che anticipa il suo arrivo sul palco di Rai1 per partecipare a Ballando con le Stelle.